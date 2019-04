Qintar : Le premier token conforme à la Charia est lancé en avril 2019





Qintar Capital Switzerland et Islamic Blockchain (ISL) Sàrl, annoncent le prochain lancement de Qintar le 12 avril 2019 ? le premier token conforme à la Charia dans le monde

JEDDAH, Émirats arabes unis, 12 avril 2019 /PRNewswire/ --

Qintar fait des vagues avec la blockchain ISL innovante

L'équipe expérimentée a travaillé pour développer l'application et utilise la blockchain ISL à cette fin.

Le projet blockchain ISL, initié en 2018, a été lancé pour changer la façon dont les cybermonnaies sont conçues et développées - l'objectif étant de fournir un environnement de blockchain qui s'intègre aux exigences des utilisateurs, des systèmes et des marchés.

Le vrai réseau P2P

Avec Qintar, les traders sont les seuls à contrôler leurs transactions, leurs données, et leur stratégie sans interférence d'une tierce partie ! Chaque transaction est signée et horodatée numériquement, ce qui permet aux détenteurs de tokens de faire le suivi de chaque transaction en sachant que la qualité d'audit de la blockchain ISL travaille pour eux.

Dès que la transaction est initiée, elle ne peut pas être annulée ni gelée - la falsification est éliminée et permet aux traders d'accepter autant de transactions internationales qu'ils le souhaitent ! La plateforme Qintar offre :

Un token conforme à la Sharia : Il est basé sur la Blockchain islamique (ISL) ? une blockchain privée qui a reçu une Fatwa de plusieurs érudits et chercheurs islamiques et qui ne peut être achetée que via un transfert direct sur le compte bancaire de Qintar Capital en Suisse afin d'éviter les risques de falsification, en conformité à la Sharia.

L'avenir est brillant avec Qintar

Qintar croit en la blockchain ISL - à ce titre, ils s'associent avec des sociétés dans différents secteurs afin de rendre les transactions en ligne plus faciles, plus rapides, moins coûteuses et plus pratiques pour les utilisateurs. De plus, les services Qintar tels que les réservations de billets d'avion et d'hôtel ou même Udhiyya (bétail pour le sacrifice) utilisent un crypto-portefeuille sur un appareil mobile via des canaux Qintar (Seitra, Udhiyya), l'Objectif immédiat de Qintar.

Ils ont suscité un grand intérêt, des investisseurs institutionnels et privés aux traders individuels, les plans sont solides, la plateforme est robuste et le marché adopte Qintar car un énorme investissement conservateur sera mis en oeuvre à l'avenir. Ce n'est qu'une question de temps avant que Qintar ne devienne la norme du secteur !

