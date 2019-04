La Barcelona Bridal Fashion Week de Valmont conquiert la mode du mariage mondiale avec son événement le plus important





BARCELONE, Espagne, 12 avril 2019 /PRNewswire/ -- Le salon dédié à la mode du mariage et organisé par la Fira de Barcelona tiendra son édition la plus importante jamais organisée du 23 au 28 avril au Montjuïc. Cet événement accueillera 35 grands noms sur le podium et plus de 400 marques sur la foire, dont 74 % en provenance de 34 pays.



Les défilés de mode VBBFW 2019 définiront les tendances de la prochaine saison avec plus de 900 robes en 4 jours, tandis que la foire, qui se tiendra du 26 au 28 avril, présentera plus de 28 000 robes de mariées, costumes de mariés, tenues de cocktail et de soirée.

Parmi les nouveaux venus cette année, la marque américaine Marchesa, créée par les stylistes britanniques Georgina Chapman et Keren Craig ? personnalités favorites célèbres pour avoir quitté les tapis rouges internationaux ? présentera sa collection Printemps 2020 lors d'un défilé durant la Barcelona Bridal Night, la nuit de gala de la foire. Présents également, The Atelier, la maison de couture malaisienne où officie depuis 2017, en temps que directeur de la création, un des maîtres incontestés de la chaussure, Jimmy Choo, et Zac Posen, le célèbre styliste américain qui présentera ses toutes dernières collections de la ligne ZAC Posen in Barcelona, parmi bien d'autres.

VBBFW organisera une nouvelle fois les « Elle International Bridal Awards », qui, lors de l'édition 2018 également organisée à Barcelone, avaient récompensé Carolina Herrera, Reem Acra, Viktor & Rolf Mariage, Carlo Pignatelli, et les entreprises espagnoles Pronovias et Sophie et Voilà, entre autres célèbres noms.

Les États-Unis, la Chine et l'Espagne comme chefs de file

La Chine est le plus important producteur au monde, le marché américain confirme sa position de marche leader, et l'Espagne est le plus important producteur européen et deuxième plus important au monde. Telles sont les conclusions de la nouvelle enquête « Millennial and Gen Z Brides » (les mariées de la génération Z et les millenials), commandée par le VBFW et menée par le conférencier de l'IESE José Luis Nueno. Ce dernier analyse les nouvelles tendances de consommation marquées par la génération Z et les millenials, nés dans l'ère du numérique, lesquels renforcent l'évolution de la filière du détail vers le multicanal et les nouvelles technologies.

