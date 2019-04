Medacta célèbre 20 ans d'innovation appuyée par l'éducation au 9e Symposium international M.O.R.E.





Célébrant le 20e anniversaire de la société en 2019, Medacta® International donne aujourd'hui le coup d'envoi à son 9e Symposium international Medacta Orthopedic Research and Education (M.O.R.E.) à Lugano, en Suisse, à proximité du siège mondial de la société. Deux décennies après sa fondation, Medacta demeure engagée à promouvoir l'éducation des chirurgiens et à fournir les outils et les ressources nécessaires pour améliorer l'expérience du chirurgien et du patient. Le 9e Symposium M.O.R.E. met en lumière la tendance croissante de la médecine personnalisée et l'impact des outils personnalisables et des solutions adaptées au patient dans diverses disciplines orthopédiques.

« Alors que nous entamons notre 20e année, nous rappelons que Medacta a été fondée sur la conviction que l'éducation continue et la formation pratique des chirurgiens peuvent améliorer et amélioreront l'expérience du patient en orthopédie et exerceront un impact positif sur la durabilité globale des soins de santé », a déclaré Francesco Siccardi, président-directeur général de Medacta International. « Nous sommes ravis d'accueillir des chirurgiens orthopédiques du monde entier alors que nous nous efforçons d'amplifier le discours international sur les solutions personnalisées pour les patients à la recherche d'un soulagement de leur douleur dans tous les domaines des soins orthopédiques. »

Les sessions du symposium porteront sur diverses disciplines orthopédiques, y compris le genou, la hanche, la colonne vertébrale et l'épaule, chacune soulignant les approches chirurgicales personnalisées et les innovations technologiques qui améliorent le paysage thérapeutique. L'évènement de cette année accueillera 1 500 participants du monde entier et, pour la première fois, proposera un contenu couvrant la médecine du sport avec de nombreuses sessions encadrées par des experts en la matière. Plus de 120 experts en chirurgie orthopédique feront une présentation à la réunion, notamment les orateurs de marque Bernhard Jost (Suisse) et Douglas Padgett (États-Unis) pour les articulations ; Matthias Zumstein (Suisse) pour la médecine du sport ; et Paul Heini (Suisse) et Klaus Radermacher (Allemagne) pour la colonne vertébrale.

Vingt-cinq sessions seront proposées pendant la durée de la réunion de trois jours, et les participants pourront assister à chacune d'entre elles tout au long du symposium. Les présidents des sessions sur les articulations sont les suivants : Peter Koch (Suisse) et Gareth Scott (Royaume-Uni) pour la Journée du genou ; Francesco M. Benazzo (Italie) et Tyler D. Goldberg (États-Unis) pour la Journée de la hanche ; et Ralph Hertel (Suisse) et Matthew D. Saltzman (États-Unis) pour la Journée de l'épaule. Les présidents des sessions sur la médecine du sport sont les suivants : Christian Fink (Autriche) et Rainer Siebold (Allemagne) pour la Journée du genou ; Frédéric Laude (France) et John O'Donnell (Australie) pour la Journée de la hanche ; et Leesa M. Galatz (États-Unis) et Markus Scheibel (Allemagne) pour la Journée de l'épaule. Richard Guyer (États-Unis), Manabu Ito (Japon), Paul Heini (Suisse) et Christoph-Eckhard Heyde (Allemagne) seront les présidents des sessions sur la colonne vertébrale.

« Le domaine orthopédique s'oriente rapidement vers des techniques et des technologies personnalisées, avec des plateformes de planification 3D préopératoires et des solutions adaptées au patient qui peuvent constituer une quasi parfaite adaptation pour n'importe quel patient afin de minimiser le temps de rétablissement et maximiser la longévité de l'implant », a déclaré Tyler Goldberg, M.D., d'Austin, au Texas. « Le 9e Symposium M.O.R.E. promouvra le dialogue autour de ces thèmes et constituera un forum permettant aux dirigeants cliniques internationaux de se réunir et d'échanger des renseignements précieux. »

Aperçus des programmes prévus pour les trois prochains jours :

Journée de la médecine du sport pour le genou (Jeudi 11 avril) : « Redécouvrez la voie anatomique »

Conçu dans l'optique du patient et de l'anatomie, le M-ARS ACL est un concept original qui reproduit avec succès le ligament croisé antérieur (LCA) anatomique natif tout en le reconstruisant. Ce concept comprend un implant, des instruments et une technique chirurgicale dédiés.

Journée de l'arthroplastie du genou (Vendredi 12 avril) : « Biomécanique, technologies et dispositifs du genou : une voie vers l'amélioration des résultats thérapeutiques des patients »

Un remplacement réussi et satisfaisant du genou est réalisé en maîtrisant une biomécanique individuelle et une gamme de techniques dédiées, personnalisées pour chaque patient. Cela optimisera le traitement, minimisera le tissu sacrifié et mettra à profit un soutien technologique d'avant-garde.

Journée de la médecine du sport pour le genou (Vendredi 12 avril) : « Fixation et versatilité comme prévu »

L'instabilité de l'épaule et les réparations de la coiffe des rotateurs nécessitent de multiples dispositifs et de multiples techniques pour atteindre l'objectif des chirurgies arthroscopiques de l'épaule : le soulagement de la douleur et le rétablissement du mouvement. La versatilité de l'implant est déterminante pour aider les chirurgiens à offrir des traitements personnalisés aux patients.

Journée de la médecine du sport pour la hanche (Vendredi 12 avril) : « Des résultats planifiés personnalisés »

Les traitements arthroscopiques des difformités et/ou des dommages intra-articulaires de la hanche sont de plus en plus populaires et ont pour but d'enrayer la dégénération de l'articulation et d'éviter une ostéoarthrite de la hanche. L'offre de solutions personnalisées est la façon de promouvoir ces chirurgies.

Sessions sur la colonne vertébrale (Vendredi 12 avril ? Samedi 13 avril)

Les sessions focaliseront sur la façon dont les nouvelles tendances et les nouvelles technologies, ainsi que les traitements personnalisés spécifiques au patient, peuvent exercer un impact positif sur la pratique chirurgicale avec des résultats cliniques optimisés.

Journée de l'arthroplastie de la hanche (Samedi 13 avril) : « Le parcours individuel du remplacement de la hanche »

Les outils et les techniques modernes vont de la simulation et de la planification préopératoires à la révision et au retrait des composants.

Journée de l'arthroplastie de l'épaule (Samedi 13 avril) : « Complète, convertible, innovante »

L'arthroplastie de l'épaule est le segment de l'orthopédie qui connaît la plus forte croissance, ce qui est principalement attribuable aux résultats cliniques fournis par les produits modernes disponibles. L'innovation et la reproductibilité sont déterminantes pour assurer d'excellents résultats à long terme.

Pour en savoir plus sur le 9e Symposium international M.O.R.E., consulter https ://9more.medacta.com.

À propos de Medacta International

Medacta est une société d'orthopédie internationale spécialisée dans la conception et la production de produits orthopédiques innovants et le développement de techniques chirurgicales connexes. Les produits et techniques chirurgicales de Medacta, une société établie en 1999 en Suisse, se distinguent par leur innovation. Medacta est une pionnière en développement de nouveaux produits basé sur des techniques chirurgicales mini-invasives, en particulier sa technique de chirurgie mini-invasive antérieure (Anterior Minimally Invasive Surgery, AMIS) pour les prothèses de la hanche. Medacta a exploité son expertise orthopédique et ses connaissances approfondies du corps humain pour développer la technologie « MySolutions » sophistiquée, qui offre aux chirurgiens des méthodologies de planification préopératoire et de placement d'implant hautement personnalisées, en créant des modèles cinématiques et des outils de planification 3D personnalisés de pointe utilisés dans les procédures de la hanche, du genou, de l'épaule et de la colonne vertébrale. Medacta a ses sièges à Castel San Pietro, en Suisse, et Rancate, en Suisse, et emploie environ 970 personnes. Pour en savoir plus sur Medacta, veuillez consulter www.medacta.com et suivez @Medacta sur Twitter et LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 12 avril 2019 à 00:15 et diffusé par :