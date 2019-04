La Gillette Gaming Alliance se rend à la première édition de la TwitchCon Europe





Gillette (NYSE: PG), le numéro un mondial des soins pour homme, présente aujourd'hui les grandes lignes d'une expérience unique lors de la TwitchCon Europe, qui se déroulera à Berlin, les 13 et 14 avril, et dévoile plus en détail la Gillette Gaming Alliance (GGA), une équipe de 11 streamers sur Twitch venus de 11 pays différents, qui a fait l'objet d'une annonce le mois dernier, en partenariat avec Twitch.

« Nous sommes ravis d'aller à la TwitchCon Europe pour sa première édition en dehors des États-Unis, avec les membres de la Gillette Gaming Alliance, qui comprend certains des meilleurs streamers au monde », déclare Jaweria Ali, directeur marketing mondial chez Gillette. « En tant que marque, nous nous engageons à susciter un engagement positif via la campagne « The Best Men Can Be », et nous sommes très heureux de présenter cette importante initiative à la communauté Twitch, tout en soutenant les membres de l'Alliance, en participant aux événements esports et en rencontrant les passionnés. »

Le stand de la marque Gillette (#F35) à la TwitchCon Europe disposera de deux stations de streaming pour les membres de la Gillette Gaming Alliance, et d'un atelier de rasage pour soigner le look des membres GGA et de leurs fans grâce aux rasoirs SkinGuard, la toute dernière innovation équipée d'une nouvelle technologie conçue pour soulager les peaux sensibles et éviter l'irritation. Le stand proposera également un poste de vulcanisation, avec une machine utilisée dans le cadre de l'expérimentation RZR MKR pour finaliser la personnalisation des rasoirs, et des démonstrations du rasoir chauffant de Gillette Lab.

En outre, Gillette distribuera des rasoirs à ses visiteurs, notamment le Gillette Fusion Proglide avec la technologie Flexball, ainsi que des lames estampillées Made in Berlin. Gillette accueillera et rencontrera les membres de la Gillette Gaming Alliance, et leur offrira un manche de rasoir personnalisé. Les visiteurs seront les bienvenus de 9h00 à 20h00 et recevront des échantillons gratuits.

Dans le prolongement de la campagne « The Best Men Can Be » de Gillette, la marque collectera des fonds pour des associations caritatives par l'intermédiaire de la Gillette Gaming Alliance, dans le but de soutenir les organisations qui aident les hommes à donner le meilleur d'eux-mêmes. Les membres de l'Alliance qui choisissent d'y participer dédieront leur stream en direct aux associations caritatives de leur choix, et Gillette donnera le même montant que celui recueilli par les steamers auprès de leurs fans. L'intégralité des sommes perçues sera reversée aux partenaires désignés.

« Twitch est ravi de compter sur ses partenaires mondiaux de chez Gillette, qui joueront un rôle de présentation lors de notre premier événement historique TwitchCon en Europe », déclare Nathan Lindberg, directeur principal en charge des sponsors internationaux chez Twitch. « Recevoir une marque mondialement reconnue, qui rassemblera des influenceurs du monde entier lors d'un notre événement inaugural, voilà ce que nous appelons un véritable partenariat. »

Pour suivre toute l'actualité de Gillette Gaming Alliance, y compris les événements à venir, n'oubliez pas de suivre les streamers sur :

CourageJD (États-Unis) : https://www.twitch.tv/couragejd

CiccioGamer89 (Italie) : https://www.twitch.tv/cicciogamer89

IzakOOO (Pologne) : https://www.twitch.tv/izakooo

Daigothebeastv (Japon) : https://www.twitch.tv/daigothebeastv

Jovirone (Brésil) : https://www.twitch.tv/jovirone

Dendi (Russie) : https://www.twitch.tv/dendi

b0aty (Royaume-Uni) : https://www.twitch.tv/b0aty

MarkiLokurasY (Espagne) : https://www.twitch.tv/markilokurasy

Yapyap30 (Corée du Sud) : https://www.twitch.tv/yapyap30

Mithrain (Turquie) : https://www.twitch.tv/Mithrain

Papaplatte (Allemagne) : https://www.twitch.tv/papaplatte

Gillette jouit également d'une solide présence à Berlin et dans l'Allemagne entière. Depuis plus de 80 années, Gillette est fermement implanté à Berlin et fabrique ses produits dans l'usine Gillette, au sud de Tempelhofer Feld. Aujourd'hui, plus de 800 employés travaillent pour Gillette en Allemagne. Gillette Allemagne met au point des innovations pionnières depuis 1937, notamment les meilleures technologies de rasage Fusion5.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site officiel de Gillette, ainsi que les réseaux sociaux : Twitter et Facebook.

