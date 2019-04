Venez profiter de la tradition de la Corée et de l'enthousiasme que le pays suscite lors du prochain Festival des Lanternes allumées 2019





SÉOUL, Corée du Sud, 12 avril 2019 /PRNewswire/ -- Le Festival annuel des Lanternes allumées (Lotus Lantern Festival ou Yeondeunghoe) se déroulera pour célébrer l'anniversaire de Bouddha, du 3 au 5 mai, dans le centre de Séoul et dans la rue qui conduit au temple Jogyesa. Avant le festival, la cérémonie d'illumination de la lanterne en forme de pagode de pierre du temple Mireuksa aura lieu le 17 avril à 19 heures, devant la Porte de Gwanghwa, à Séoul.

Le Yeondeunghoe, désigné bien culturel immatériel national coréen numéro 122, existe depuis près de 1 200 ans et sa culture traditionnelle a été promulguée de génération en génération tout en encourageant l'esprit de communauté. Le festival de cette année aura comme vocation particulière de prier pour la paix dans le monde et pour que la péninsule coréenne puisse surmonter les différents conflits sociétaux dans un esprit de miséricorde.

Le défilé des lanternes, moment phare du festival, qui aura lieu le 4 mai, verra les participants déposer un message de voeux sur leurs lanternes pour leur propre bien-être, celui de leurs familles, de leurs voisins et de la société dans son ensemble. Des milliers de lanternes ornées de voeux se transformeront en une vague de rêves de paix. Plus de 2 000 étrangers participeront également au défilé aux côtés des instructeurs internationaux du Dharma.

Les expositions de lanternes traditionnelles attireront aussi l'attention des citoyens et des visiteurs. Les expositions ont lieu du 3 au 12 mai au parc Ujeong, à côté du temple Jogyesa, au temple Bongeunsa et sur le cours d'eau Cheonggyecheon. Les lanternes exposées feront scintiller le temple et le Cheonggyecheon de la beauté des lanternes en hanji, le papier coréen traditionnel.

Cette année, l'exposition des lanternes sur le Cheonggyecheon fête son 12e anniversaire. Ayant lieu du 27 avril au 12 mai, elle sera placée sous le thème « Une fleur de paix s'épanouit dans la péninsule coréenne » et rassemblera les aspirations des peuples à la paix et à l'unification.

Les « amateurs mondiaux du festival des lanternes » (Global Supporters for the Lantern Festival), composés de 60 jeunes venus de 26 pays, feront du bénévolat pendant le festival. Ces amateurs, qui sont formés par des séjours dans des temples et sensibilisés à la culture traditionnelle, offriront leurs services de guides et d'interprètes aux visiteurs et feront des mobilisations éclair lors de la cérémonie d'illumination, des évènements culturels traditionnels et au parc Tapgol pendant le défilé des lanternes.

