Avis aux médias - Soutenir les langues officielles dans le Nord de l'Ontario





L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, annoncera des investissements dans les langues officielles dans le Nord de l'Ontario

SUDBURY, ON, le 11 avril 2019 /CNW/ - L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, sera à Sudbury vendredi pour faire une annonce concernant les langues officielles dans le Nord de l'Ontario. Elle sera accompagnée pour l'occasion de M. Paul Lefebvre, député de Sudbury, et de M. Marc Serré, député de Nickel Belt.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le vendredi 12 avril 2019

HEURE :

11 h 30

LIEU :

Université Laurentienne

Résidence ouest, édifice 14, salle W130

935, route Ramsey Lake

Sudbury (Ontario)

