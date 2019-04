Soirée de l'excellence en génie 2019 : Lumière sur les ingénieurs - L'Ordre des ingénieurs du Québec dévoile les finalistes des prix et hommages remis par l'Ordre





MONTRÉAL, le 11 avril 2019 /CNW Telbec/ - L'Ordre des ingénieurs du Québec dévoile les finalistes du Grand Prix d'excellence, du Prix Génie innovation et des Hommages qui seront remis dans le cadre de la Soirée de l'excellence en génie du 29 mai 2019 au Salon 1861 à 18 h.

Sous la présidence d'honneur de monsieur Éric Martel, ing., président-directeur général d'Hydro-Québec, cette soirée est l'occasion pour l'Ordre de mettre en lumière les modèles d'inspiration pour la profession qui se distinguent par l'excellence de leur pratique.

Grand Prix d'excellence

Ce prix est décerné annuellement depuis 1991 et a pour but de souligner l'excellence de la pratique professionnelle d'un ingénieur québécois reconnu pour ses qualités de visionnaire, ses innovations et son engagement social. Les finalistes sont :

Réal Laporte, ing., Hydro-Québec

Andrée-Lise Méthot, ing., Cycle Capital Management Inc.

Suzelle Thauvette Barrington , ing., Consumaj Inc.

Prix Génie innovation

Le Prix Génie innovation vise à encourager l'innovation liée à l'ingénierie en reconnaissant le mérite autant du point de vue des résultats obtenus que des efforts investis. Les finalistes sont :

Martin Brouillette , ing., Université de Sherbrooke

, ing., Université de Benoit Gosselin , ing., Université Laval

, ing., Université Éric L'Heureux, ing., Solutions Ambra Inc.

Jacques Sénécal, ing., Air liquide Canada Inc.

Prix de la présidence au bénévolat

Le Prix de la présidence au bénévolat a pour but de souligner l'implication des ingénieurs au sein de l'Ordre. Le finaliste est :

Johan Willem Van Den Bosh , ing., Nepean

Reconnaissance provinciale pour un projet régional innovant

Cette distinction a pour but de reconnaître une entreprise qui s'est distinguée par sa contribution à la recherche de l'excellence par le biais d'un projet innovant en ingénierie assurant un rayonnement dans sa région. Les entreprises finalistes sont :

CO 2 Solutions Inc., Québec

Solutions Inc., Québec Logiag Inc., Châteauguay

Polystyvert Inc., Anjou

Hommages à des modèles pour la profession

Au cours de la soirée, plusieurs ingénieurs recevront un Hommage reconnaissance pour une contribution exceptionnelle à la profession dans cinq différents domaines.

Voici les finalistes pour les différentes catégories :

Hommage à un entrepreneur

Cet hommage souligne le mérite d'un membre pour son esprit d'entreprise exemplaire, son souci pour l'avancement de la profession et son engagement dans la communauté.

Jean-Françoys Brousseau, ing., Technologies Outbox

Jacques Caya , ing., Industries Jaro Inc.

, ing., Industries Jaro Inc. Robert Alexandre Sabourin , ing., Amibug.com Inc.

Hommage à un membre en recherche ou enseignement

L'Hommage à un membre en recherche ou enseignement souligne l'engagement d'un ingénieur qui assure à la profession une relève de qualité.

François Anctil, ing., Université Laval

Alain Garnier , ing., Université Laval

, ing., Université Frédéric Leblond, ing., Polytechnique Montréal

Hommage Émergence -- membre 35 ans ou moins

Cet hommage souligne la détermination, le dynamisme et la contribution d'un jeune ingénieur qui s'est illustré par ses réalisations ou qui a su relever des défis dans les domaines professionnel et communautaire.

Pierre-Luc Baril , ing., Pageau Morel et associés Inc.

, ing., Pageau Morel et associés Inc. Alexandre Bouchard , ing., Martin Roy et associés Inc.

, ing., et associés Inc. Jean-François Lévesque, ing., Obkio Inc

Hommage reconnaissance pour contribution envers la profession par le biais de l'engagement social

Cet hommage reconnaît le mérite d'un ingénieur pour son implication sociale, pour son souci pour le bien-être de la collectivité et pour son engagement envers la communauté.

Chantal Bernatchez , ing., Hydro-Québec

, ing., Hydro-Québec Fabrice Fotso Kengne , ing., Ville de Montréal

, ing., Ville de Montréal Samaila Malam Abou, ing., Constructions Proco

Hommage pour contribution exceptionnelle d'une personne non-ingénieure

Cet hommage reconnaît le mérite exceptionnel d'une personne qui, tout en n'étant pas membre de l'Ordre, a apporté une contribution extraordinaire à la profession, à l'Ordre ou à un dossier spécifique.

Mohamed Khalil , Pyrocycle - Polytechnique Montreal

Tous les lauréats seront dévoilés au cours de la Soirée de l'excellence en génie. Pour plus d'information sur l'événement ou pour vous procurer des billets, consultez la page de l'événement : bit.ly/SoireeExcellenceGenie2019.



