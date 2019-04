Entrepreneuriat collectif - Le gouvernement du Québec accorde près de 500 000 $ au Groupe TAQ pour l'agrandissement de son siège social





QUÉBEC, le 11 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier de participer à l'expansion du Groupe TAQ, une entreprise d'économie sociale, en lui accordant 499 500 $ pour l'agrandissement de son nouveau siège social, un projet évalué à 1 million de dollars. De ce montant, 250 000 $ provient du Secrétariat à la Capitale-Nationale et 249 500 $ est versé par le ministère de l'Économie et de l'Innovation grâce au Programme d'aide aux organismes oeuvrant au développement économique du Québec.

Ces sommes s'ajoutent au montant de 5,6 millions de dollars annoncé lors du dévoilement du projet de siège social, en août dernier, portant ainsi l'aide gouvernementale à près de 6,1 millions de dollars pour le bâtiment d'une valeur totale de 15 millions de dollars.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, en a fait l'annonce aujourd'hui, à la cérémonie d'inauguration, au nom du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon.

Le nouveau bâtiment de 115 000 pieds carrés permet au Groupe TAQ de rassembler ses différentes activités sous un même toit. Toutefois, la croissance de l'entreprise s'avère si importante que ses dirigeants entreprendront bientôt la phase 2 du projet, soit l'ajout de 15 000 pieds carrés à la surface actuelle.

Citations :

« Grâce au Groupe TAQ, certains citoyens vivant avec des limitations à l'emploi peuvent gagner leur vie et s'épanouir dans un milieu de travail valorisant. Je suis fière que notre gouvernement appuie les projets de développement de cette entreprise. Tout comme eux, nous souhaitons encourager l'accès au marché du travail aux personnes ayant un handicap, en plus de favoriser leur intégration. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Le gouvernement du Québec s'est engagé à investir toutes les ressources disponibles pour relever le défi du manque de main-d'oeuvre. Le Groupe TAQ a développé une solution efficace pour les entreprises manufacturières aux prises avec cette pénurie en leur offrant des solutions en sous-traitance. La mission sociale et l'apport économique de cette entreprise méritent grandement d'être soutenus et valorisés davantage. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Depuis 1979, le Groupe TAQ a pour mission de réaliser l'intégration socioprofessionnelle de personnes vivant avec des limitations physiques ou intellectuelles.

L'entreprise offre à ses clients une main-d'oeuvre disponible et fiable pour des travaux de sous-traitance industrielle et de préparation postale. L'équipe compte 300 personnes, dont 65 % vivent avec des limitations fonctionnelles.

Le Groupe TAQ se donne l'objectif de créer 225 nouveaux emplois, dont 150 pour les personnes handicapées, et ce, d'ici 2022.

