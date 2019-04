Tiny rachète Pixel Union, un partenaire de premier rang de Shopify, et engage 25 millions de dollars dans des capitaux destinés à des acquisitions





Tiny, une société de portefeuille canadienne du secteur des technologies, a annoncé aujourd'hui avoir acquis une participation majoritaire dans Pixel Union, un partenaire de premier plan dans l'écosystème Shopify. Depuis 2011, Pixel Union fournit aux clients de Shopify des applis, des services personnalisés et de beaux thèmes faciles à utiliser.

« Il est évident que le commerce électronique est l'avenir, mais nombreuses sont les personnes qui ne réalisent pas que nous ne sommes qu'au début de cette révolution. En 2018, seulement 14 % des ventes de détail totales ont eu lieu en ligne. Ce volume devrait plus que doubler au cours de la prochaine décennie et nous souhaitons contribuer à ce que cela se réalise », a déclaré Andrew Wilkinson, président de Tiny. « Meilleure plateforme de commerce électronique sur le marché, Shopify est bien positionnée pour contribuer à amener davantage de revendeurs en ligne. Nous ne pourrions être plus enthousiasmés de peser de tout notre poids en faveur de la plateforme et de continuer à investir notre temps, notre énergie et notre capital pour faire de Shopify le choix de prédilection des revendeurs en ligne. »

Tiny a fondé Pixel Union en 2009 et a vendu une participation majoritaire à Teligence Capital en 2014. Le 1er avril 2019, Tiny a mené un tour d'investissement aux côtés de Freemark Partners, Saltwater et Syrus Partners en vue de racheter les parts de Teligence Capital dans Pixel Union et a engagé des capitaux supplémentaires pour un montant de 25 millions de dollars en vue d'acquérir d'autres entreprises de l'écosystème Shopify.

Ben Moore, PDG de Pixel Union, qui a également participé au récent tour de financement, continuera de gérer l'entreprise alors qu'elle cherche à accroître sa participation dans l'écosystème Shopify.

« Je ne pouvais être plus enthousiasmé du renouvellement du mandat de Tiny et des autres actionnaires alors que nous poursuivons notre stratégie consistant à développer des produits et services intégrés qui autonomisent les commerçants de Shopify », a affirmé Ben Moore, PDG de Pixel Union. « Nous croyons fermement en la mission de Shopify, en son équipe et son produit, et nous nous engageons à soutenir à la fois Shopify et ses clients alors qu'ils continuent de construire l'avenir du commerce électronique. »

