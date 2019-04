Le budget provincial de 2019 menace l'avenir de l'éducation postsecondaire





TORONTO, 11 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- La publication aujourd'hui du budget provincial de 2019 laisse présager un endettement étudiant plus lourd et des défis sans précédent pour les campus de l'Ontario.



« Encore une fois, le gouvernement de Ford a ignoré la majorité des gens de cette province qui s'opposent aux changements néfastes et maladroits à notre système d'éducation, a déclaré Nour Alideeb, présidente de la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants?Ontario. Ce budget engendrera plus de dettes et moins de services pour les étudiantes et étudiants à la suite de l'attaque politique du premier ministre contre les syndicats étudiants démocratiques. »

Voici les points saillants du budget :

Un nouveau cadre de tarification des frais de scolarité non universitaires, appelé mesure en faveur de la liberté de choix chez les étudiantes et étudiants (Student Choice Initiative), vise à éliminer le financement des organisations étudiantes démocratiques;

Plus de 670 millions de dollars en compressions de l'aide financière aux étudiantes et étudiants; et

Des changements extraordinaires aux formules de financement des collèges et des universités, qui lieront 60 pour cent du financement des établissements aux résultats fondés sur la performance.

Le changement radical dans les formules de financement des collèges et des universités fera passer le montant du financement axé sur les résultats pour les établissements de 1,2 à 1,4 pour cent en 2018-2019 à 60 pour cent en 2024-2025. Le concept du financement axé sur les résultats a été largement critiqué par la population étudiante, le corps professoral et les établissements au cours de multiples séries de consultations qui remontent à 2010.

« Ce nouveau modèle de financement ne se soucie guère de l'avenir de l'éducation postsecondaire. Obliger les collèges et les universités à se faire concurrence pour la majorité de leur financement représente un risque énorme pour de nombreux établissements d'enseignement postsecondaire, particulièrement dans les collectivités éloignées et du Nord, ainsi que pour les petits campus, qui seront grandement désavantagés, a dit Alideeb.

Ce gouvernement crée un système de gagnants et de perdants. Les étudiantes et étudiants sont déterminés à continuer de se battre aux côtés du mouvement grandissant qui s'oppose au plan du gouvernement de Ford de jouer avec notre avenir. »

La Fédération canadienne des étudiantes et étudiants-Ontario est l'organisation étudiante la plus ancienne et la plus importante de la province, représentant plus de 350 000 étudiantes et étudiants dans des collèges et universités de toutes les régions de l'Ontario.

Pour plus de renseignements :

Nour Alideeb, présidente, au 416 925-3825

Ian McRae, coordonnateur des relations avec le gouvernement et des politiques, au 416 925-3825 ou au 306 852-0128

