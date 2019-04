Le groupe quadrilatéral des médecins vétérinaires en chef se réunit afin de discuter des possibilités de collaboration visant à atténuer les risques pour la santé animale





Déclaration du vétérinaire en chef du Canada

OTTAWA, le 11 avril 2019 /CNW/ - Le vétérinaire en chef du Canada (VCC), le Dr Jaspinder Komal, vient de terminer des réunions avec les MVC des États-Unis, de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie (le groupe quadrilatéral) sur diverses questions de santé animale, y compris l'éclosion mondiale continue de peste porcine africaine (PPA).

La peste porcine africaine est une maladie virale fortement contagieuse qui affecte les porcs, tant domestiqués que sauvages. Le virus entraîne des taux de mortalité élevés chez les porcs infectés et peut infecter les troupeaux de porcs de diverses façons. Bien que la PPA ne pose aucun risque pour la santé humaine, elle aurait une incidence grave sur la population porcine du Canada. Il n'existe pas de traitement ou de vaccin contre la peste porcine africaine.

Au cours de la réunion de trois jours, qui a eu lieu à Akaroa, en Nouvelle-Zélande, chaque pays a présenté un rapport détaillé de leurs activités visant à prévenir l'entrée de la PPA, et a indiqué des possibilités de collaboration en vue d'atténuer le risque. Les quatre pays ont également abordé la mise en oeuvre de l'accord de zonage du groupe quadrilatéral. Le zonage est un concept important qui vise à assurer la continuité des opérations en cas d'épidémie de maladie animale exotique et il permettra au Canada de continuer d'exporter des animaux ou des produits animaliers des parties du pays qui ne sont pas touchées par une maladie, tout en imposant des restrictions commerciales uniquement aux régions où des cas ont été confirmés.

Une « évaluation intérieure » de la capacité et des processus de mise en oeuvre d'un zonage efficace au Canada et aux États-Unis par l'Australie et la Nouvelle?Zélande est prévue pour la fin de l'année en cours. Par la suite, le Canada et les États-Unis mèneront une évaluation semblable en Nouvelle-Zélande et en Australie. Le Canada et les États-Unis ont déjà signé un accord afin de reconnaître leurs plans de zonage respectifs en cas d'épidémie de maladie animale exotique, comme la PPA.

Le Dr Komal a rencontré le MVC des États-Unis, le Dr Jack Shere, afin d'aborder le prochain Forum de la PPA, qui aura lieu à Ottawa du 30 avril au 1er mai 2019. Le Forum est coprésidé par le Canada et les États-Unis avec pour objectif de renforcer la collaboration sur la PPA dans les Amériques et d'élaborer une feuille de route pour prévenir la PPA dans le monde ainsi qu'intervenir pour lutter contre cette menace. L'Australie et la Nouvelle-Zélande enverront des représentants au Forum, auquel participeront également des représentants de plus de 20 pays. Obtenez plus de renseignements sur le Forum de la peste porcine africane.

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments

