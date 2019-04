Bombardier célèbre la livraison d'un avion Q400 à Qazaq Air





TORONTO, 11 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Avions commerciaux a célébré aujourd'hui la livraison du premier avion Q400 à Qazaq Air JSC du Kazakhstan (« Qazaq Air ») d'une commande de deux avions passée en 2017. Cette commande fait suite au lancement réussi, en juillet 2015, du service intérieur assuré par trois Q400 loués par Qazaq Air au Kazakhstan.



Le chef de la direction par intérim de Qazaq Air, Adel Dauletbek, et le chef des relations publiques de la compagnie aérienne, Sergey Khetsuriani, se sont joints au personnel de bord et d'acceptation lors d'une cérémonie de livraison spéciale au site de Bombardier à Toronto, là où l'avion Q400 est fabriqué. S.E. Akylbek Kamaldinov, ambassadeur du Kazakhstan au Canada, était présent ainsi que l'équipe de Bombardier Avions commerciaux, dont Ross Mitchell, vice-président, Activités commerciales, et Mark Gilbert, directeur, Ventes.

« Nous nous réjouissons de la performance de notre flotte de biturbopropulseurs Q400 et sommes heureux d'intégrer d'autres avions à nos activités d'exploitation, a dit M. Dauletbek. Grâce à notre grande flotte, nos clients profiteront de l'expansion de notre réseau au Kazakhstan et dans les villes avoisinantes d'Asie centrale. »

« Nous tenons à féliciter Qazaq Air pour la croissance de ses activités et l'expansion de son réseau, a déclaré M. Mitchell. L'avion Q400 continue de faire ses preuves dans les endroits les plus difficiles un peu partout dans le monde. Grâce à sa vitesse, son rayon d'action, ses économies de carburant et surtout sa certification pour voler à -54 °C, l'avion est idéal pour les longs vols de Qazaq Air sur le marché kazakh. »

À propos de Qazaq Air

Qazaq Air est une jeune société aérienne régionale en plein essor au Kazakhstan. Elle est propriété à part entière du fonds souverain Samruk-Kazyna.

À propos de l'avion Q400

Biturbopropulseur moderne du 21e siècle, l'avion Q400 est le plus récent ajout à la gamme d'avions de série Q. Il propose une performance, une souplesse opérationnelle et un confort des passagers inégalés. En plus de la configuration à classe unique standard, l'avion Q400 est offert avec intérieur biclasse optionnel pour un confort accru des passagers, avec configuration à capacité assise supplémentaire (jusqu'à 90 places) pour les marchés à densité supérieure ainsi qu'avec la configuration combi passagers-fret.

L'avion Q400, qui combine les qualités des avions biturbopropulsés et les caractéristiques des avions à réaction, et qui propose les meilleures expériences passager et empreinte environnementale du secteur, est extrêmement polyvalent et s'adapte à divers modèles d'affaires. Fort d'une consommation de carburant inférieure de 30 pour cent à celle de biréacteurs qu'il remplace souvent, le Q400 réduit de façon importante les émissions de carbone et accroît la rentabilité. Son régime de croisière rapide, supérieur de 160 km/h à celui des avions biturbopropulsés classiques, rapproche le Q400 à quelques minutes à peine des vitesses d'avions à réaction, au même coût par place que les biréacteurs à couloir unique plus grands. Ses grandes hélices tournent à une vitesse plus basse pour générer plus de puissance et moins de bruit, ce qui en fait une option attrayante pour les aéroports urbains.

Forts de plus de 1 250 avions livrés, les biturbopropulseurs Dash 8/Q Series continuent d'offrir des frais d'exploitation exceptionnels, ainsi que les avantages d'éléments en communs au sein de la famille d'avions Q Series.

À propos de Bombardier

Comptant plus de 68 000 employés répartis entre quatre secteurs d'activité, Bombardier est un leader mondial de l'industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes de confort des passagers, d'efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier possède des installations de production et d'ingénierie dans 28 pays, couvrant les secteurs Transport, Avions d'affaires, Avions commerciaux et Aérostructures et Services d'ingénierie. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2018, Bombardier a réalisé un chiffre d'affaires de 16,2 milliards de dollars. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse www.bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter @Bombardier.

