Planifier ses déplacements durant la fin de semaine du 12 au 15 avril - Entraves majeures sur le réseau autoroutier

MONTRÉAL, le 11 avril 2019 /CNW Telbec/ - Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des fermetures majeures seront mises en place durant la fin de semaine du 12 avril, notamment dans l'échangeur Turcot et sur l'autoroute 20 en direction est, après l'échangeur Saint-Pierre. Les secteurs sont à éviter.

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements et de privilégier le covoiturage et le transport collectif, lorsque possible. Rappelons que plusieurs mesures favorisant le transport collectif ont été mises en place depuis 2011 dans l'objectif de réduire les répercussions sur la circulation des travaux du projet Turcot.

Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.

Échangeur Turcot

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Fermeture COMPLÈTE de la bretelle menant de l'A-15 SUD (Décarie) à l'A-15 SUD (vers l'Île des Soeurs, pont Champlain )

(vers l'Île des Soeurs, pont ) Détour : via la bretelle pour R-136/A- 720 EST , sortie 4 ( rue de la Montagne ), rue Saint-Jacques , continuer jusqu'au boulevard Robert-Bourassa et A-10 EST ( Bonaventure ).

Note pour le détour : fermeture de l'A-10 EST à la sortie 3 de vendredi 22 h à samedi 15 h. Le détour principal sera donc dévié par la sortie 3 pendant cette période.

Arrondissements Le Sud-Ouest, Verdun : pour les autos seulement, prendre la sortie 2 ( avenue Atwater ), rue Saint-Jacques, avenue Atwater sud et A-15 SUD.

Matières dangereuses : via la sortie 3 ( rue Guy ), boulevard René-Lévesque et les rues Peel et Wellington .

(vers , pont Honoré- , ) Détour : via la bretelle pour A-15 NORD, continuer jusqu'à l'échangeur Décarie, ensuite A-520 OUEST, sortie 4 pour A-13 SUD et A-20 EST (vers Lachine , pont Honoré- Mercier ) ou A-20 OUEST (vers Dorval ).

: via la bretelle pour A-15 NORD, continuer jusqu'à l'échangeur Décarie, ensuite A-520 OUEST, sortie 4 pour A-13 SUD et A-20 EST (vers , pont Honoré- ) ou A-20 OUEST (vers ). Fermeture COMPLÈTE de la bretelle menant de l'A-20 EST à la R-136/A- 720 EST (centre-ville)

(centre-ville) Détour : via la bretelle pour A-15 SUD, continuer jusqu'à la sortie 60 pour A-10 OUEST ( Bonaventure /centre-ville), boulevard Robert-Bourassa et A- 720 EST ou rue Saint-Antoine Est.

**Pour l'avenue Atwater et les rues Guy et de la Montagne : suivre le détour principal jusqu'au boulevard Robert-Bourassa, ensuite les rues William, de Nazareth, Wellington , Peel et Saint-Antoine .

De vendredi 23 h 59 à dimanche 8 h

Fermeture partielle de 1 voie sur 2 de la bretelle menant de l'A-15 NORD à l'A-15 NORD (Décarie)

Autoroute 20

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Fermeture COMPLÈTE de l' A-20 EST entre la sortie 64 ( rue Saint-Jacques, boulevard Angrignon ) et l'entrée suivante

entre la sortie 64 ( ) et l'entrée suivante Détour : via la rue Notre-Dame et reprendre A-20 EST via le lien et l'entrée temporaires.

Secteur de l'Île des Soeurs/pont Champlain

À noter que les travaux dans ce secteur sont sous la responsabilité du groupe SSL (Signature sur le Saint-Laurent).

De vendredi 22 h à lundi 5 h

Fermeture COMPLÈTE de l'A-10 EST ( Bonaventure ) entre la sortie 4 ( A-15, boulevard Gaétan-Laberge, Verdun ) et l'Île des Soeurs

( ) entre la sortie 4 ( ) et l'Île des Soeurs Détour : via la sortie 4 et l'entrée du boulevard Gaétan-Laberge pour l'A-15 SUD.

Note : fermeture par défaut de la sortie 5 ( Île des Soeurs ).

: fermeture par défaut de la sortie 5 ( ). Sur l'A-15 SUD, fermeture COMPLÈTE de la sortie 57-N ( chemin de la Pointe-Nord, Île des Soeurs )

( ) Détour : continuer sur le pont Champlain , faire demi-tour à la sortie 53 ( R-132 ) à Brossard , revenir sur le pont, sortie 60 pour le boulevard Gaétan-Laberge, A-15 SUD et sortie 57-S ( boulevard de l'Île-des-Soeurs ).

Conseil : les usagers peuvent prendre directement la sortie 57-S et éviter le détour par le pont, cependant la 57-S est située AVANT la sortie 57-N.

Autoroute Bonaventure, secteur du pont Victoria

À noter que les travaux dans ce secteur sont sous la responsabilité de PJCCI (société des Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc.).

De vendredi 22 h à samedi 15 h

Fermeture COMPLÈTE de l'A-10 EST ( Bonaventure , vers le pont Champlain ) entre la sortie 3 (rue Carrie-Derick) et l'entrée suivante. Détour : directement via la sortie

De vendredi 22 h à samedi 16 h

Fermeture partielle de 2 voies sur 3 de l'A-10 OUEST ( Bonaventure , vers le centre-ville) à la hauteur du pont Victoria et de la sortie 2 (avenue Pierre- Dupuy )

À noter à partir de lundi

Le ministère des Transports informe les usagers de la route qu'un chantier se mettra en branle dans l'échangeur des Laurentides (A-15/A-40) à partir du 15 avril et ce, jusqu'à la fin de l'été 2019. Les travaux visent à remplacer des glissières de sécurité et l'éclairage temporaire en place depuis le projet de réaménagement de l'échangeur réalisé entre 2010 et 2012. Pour plus de détails, consulter le communiqué.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées.

Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

Accédez à la section Médias du site Web Turcot et à la section Circulation du site Web du nouveau pont Champlain pour consulter les plus récents visuels et communiqués.

