Budget de l'Ontario : l'AEFO dénonce le manque d'engagement du gouvernement envers l'éducation





OTTAWA, le 11 avril 2019 /CNW/ - L'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) dénonce le manque d'engagement envers le système d'éducation et l'apprentissage des élèves dans le budget déposé aujourd'hui par le ministre des Finances de l'Ontario, l'honorable Vic Fedeli. Le budget confirme les annonces récentes de la ministre de l'Éducation, Lisa Thompson, concernant l'augmentation de l'effectif des classes, l'apprentissage électronique obligatoire et la réduction du financement des programmes essentiels pour appuyer les élèves dans les écoles.

« Ce budget démontre à quel point le gouvernement, encore une fois, fait fausse route en matière d'éducation », a déclaré le président de l'AEFO, Rémi Sabourin. « Il fallait protéger et investir en éducation, mais le gouvernement a préféré mettre en oeuvre les coupures déjà annoncées récemment. Quelle société le gouvernement envisage-t-il pour les élèves lorsqu'ils seront devenus adultes? Il est clair que pour le gouvernement, les élèves ne sont pas une priorité», a ajouté Rémi Sabourin.

L'AEFO croit que les mesures budgétaires auront un impact négatif sur l'apprentissage des élèves et le système d'éducation, ainsi que sur les parents, les tutrices et les tuteurs.

« Au lieu de faire des économies sur le dos des élèves, le gouvernement devrait écouter les parents, les élèves, les travailleuses et les travailleurs en éducation », soutient Rémi Sabourin. « Continuer à faire la sourde oreille n'est pas la solution. Notre système d'éducation est un des meilleurs au monde. Il faut le protéger et non miner son excellence. »

L'AEFO compte environ 10 600 membres et représente les enseignantes et les enseignants des écoles élémentaires et secondaires de langue française de l'Ontario, tant catholiques que publiques, en plus du personnel professionnel et de soutien oeuvrant dans différents lieux de travail francophones.

SOURCE Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO)

11 avril 2019