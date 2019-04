Mavenir remporte le prix du Meilleur produit de réseau d'accès radio (Radio Access Network, RAN) au 5G MENA





La solution RAN virtualisée compatible 5G, de Mavenir, a remporté le prix du « Meilleur produit RAN » au 5G MENA de Dubaï, cette semaine. Ce prix, qui récompense la solution qui facilite le plus le développement des RAN et soutient le déploiement des services 5G, a été attribué à la solution innovante de Mavenir, qui centralise le traitement de la bande de base dans les unités de bande de base virtualisées (virtualized baseband units, vBBU) en nuage natif, et exploite le fronthaul sur Ethernet entre les vBBU et de multiples unités de radiocommande (remote radio units, RRU).

La solution prend en charge l'agrégation des opérateurs sur le spectre LTE (FDD/TDD) avec et sans licence, entre 0,7 et 6 GHz, CBRS et les bandes LAA. L'architecture et la plateforme vRAN de Mavenir peuvent prendre en charge la 4G ainsi que les implémentations NSA et SA de la 5G NR.

Grâce aux interfaces ouvertes, la solution offre la souplesse nécessaire pour prendre en charge divers scénarios de déploiement, notamment le fractionnement fonctionnel 2 pour les entreprises, et le fractionnement 2 et 7 pour les macrocellules. Elle peut également prendre en charge d'importants MIMO, des microservices de périphérie, et des découpages en réseau pour la 5G NR.

Décrite comme « le seul RAN entièrement virtualisé pour hôte neutre » par un grand opérateur, la solution vRAN de Mavenir ouvre un tout nouveau marché pour les systèmes multiopérateurs à l'intérieur des bâtiments, et va permettre le déploiement de masse sur les marchés des entreprises.

Parce que la solution vRAN de Mavenir est logicielle à 100 % et qu'elle fonctionne sur du matériel COTS, les opérateurs peuvent rapidement déployer de nouvelles fonctionnalités sur leurs réseaux, sans attendre, ni avoir besoin de faire venir du matériel mis à jour. La migration de la 4G à la 5G s'effectue par le biais d'une simple mise à jour logicielle. Pour la première fois, les opérateurs auront la possibilité de se différencier de leurs concurrents en proposant des fonctionnalités uniques via la personnalisation de leur propre logiciel.

Un certain nombre de demandes d'informations concernant les RAN, émanant d'opérateurs ont été publiées lors du Sommet Telecom Infrastructure Project (TIP) qui s'est déroulé en octobre 2018, et au cours duquel Vodafone et Telefónica ont nommé Mavenir dans leur sélection de fournisseurs candidats pour les solutions RAN. Depuis lors, Mavenir a commencé les essais OpenRAN basés sur les spécifications d'interface O-RAN, auxquelles Mavenir a contribué de manière significative.

« L'approche innovante adoptée par Mavenir pour résoudre le défi de la technologie d'hôte neutre ouvre désormais la voie à de nouvelles entrées et à des investissements dans l'espace des petites cellules et du bâtiment », a déclaré Mark Charman, vice-président de Mavenir, pour le Moyen-Orient et l'Afrique, qui a accepté le prix. « Nous sommes très fiers d'avoir reçu le prix du meilleur produit RAN au 5G MENA. C'est la reconnaissance de notre volonté de créer de nouvelles méthodes d'architecture, de déploiement et d'exploitation des réseaux sans fil, et de donner aux opérateurs de téléphonie mobile la possibilité de tester de nouvelles topologies de réseau et de nouvelles offres de services. »

Selon une analyse de Senza Fili Research, la solution vRAN de Mavenir permet aux opérateurs d'économiser 37 % en coût total de possession (CTP) sur une période de cinq ans, grâce à une réduction de 49 % des dépenses d'investissement, et à une réduction annuelle de 31 % des dépenses d'exploitation.

