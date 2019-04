La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix annonce la date de la publication de ses résultats du premier trimestre de 2019 et la tenue de l'assemblée annuelle des porteurs de parts





TORONTO, le 11 avril 2019 /CNW/ - La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix » ou la « Fiducie ») (TSX : CHP.UN) a annoncé aujourd'hui qu'elle publiera ses résultats du premier trimestre de 2019 le jeudi 25 avril 2019, après la fermeture des marchés. La direction tiendra une conférence téléphonique le lendemain, soit le vendredi 26 avril 2019 à 11 h (HE), laquelle sera diffusée simultanément sur le Web en mode audio. Le numéro à composer pour participer à la conférence téléphonique est le (647) 427-7450 ou (888) 231-8191. Un enregistrement sera proposé deux heures après l'événement. Pour l'écouter, veuillez composer le (416) 849-0833 ou (855) 859-2056 et entrer le code d'accès : 1686167. La diffusion audio sera également accessible par l'intermédiaire d'un lien sur le site de la société à l'adresse www.choicereit.ca dans la section « Évènements et Webémissions » sous l'onglet « Nouvelles et Évènements ».

L'assemblée annuelle des porteurs de parts de Propriétés de Choix aura lieu le vendredi 3 mai 2019 à 11 h (HE), au Vantage Venues, 150 rue King Ouest, 16e étage, Garden Hall, à Toronto, en Ontario, au Canada. Une webdiffusion audio simultanée sera également accessible dans la section « Évènements et Web émissions », sous l'onglet « Nouvelles et Évènements » du site www.choicereit.ca. Le numéro à composer pour participer à la conférence téléphonique est le (647) 427-7450 ou (888) 231-8191. Un enregistrement sera proposé deux heures après l'assemblée au (416) 849-0833 ou 416 849-0833, avec le code d'accès : 3580446.

Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, fiducie de placement immobilier diversifiée prééminente au Canada, est propriétaire, gestionnaire et promoteur d'un portefeuille de grande qualité composé de 753 biens immobiliers offrant au total 66,8 millions de pieds carrés de superficie locative brute. Ce portefeuille regroupe des immeubles de commerce de détail loués en majeure partie à des détaillants de biens de première nécessité, des actifs industriels, de bureau et résidentiels situés dans des marchés attrayants ainsi qu'un programme d'aménagement inégalé. L'alliance stratégique de Propriétés de Choix avec son locataire principal, Les Compagnies Loblaw limitée, premier détaillant en importance au pays, est un avantage concurrentiel incontestable conférant à la fiducie diverses occasions de croissance à long terme. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de Propriétés de Choix, à l'adresse www.choicereit.ca, et le profil d'émetteur de Propriétés de Choix sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

