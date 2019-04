Dévoilement des récipiendaires de l'Ordre de Montréal 2019





MONTRÉAL, le 11 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a entériné à sa séance hebdomadaire la nomination des 17 personnalités montréalaises qui recevront l'insigne de l'Ordre de Montréal, le 17 mai.

« L'unicité et le dynamisme de Montréal proviennent d'abord et avant tout de ses citoyennes et de ses citoyens. L'Ordre de Montréal vise à reconnaître et honorer les femmes et les hommes d'exception qui contribuent de manière remarquable au développement et au rayonnement de la métropole. Il s'agit de la plus haute distinction honorifique montréalaise. C'est donc avec une profonde fierté que je rends publics aujourd'hui les noms des 17 récipiendaires de l'Ordre de Montréal qui seront célébrés le 17 mai prochain, jour de la fondation de Montréal », a déclaré Valérie Plante.

Depuis 2017, L'Ordre de Montréal est remis annuellement à 17 Montréalaises et Montréalais, à la suite d'un appel public de candidatures mené au cours de l'automne précédent.

Et les récipiendaires sont...

Le titre de commandeur.e, le grade le plus élevé de l'Ordre, sera remis à Mme Trang Hoang, M. Jean-Claude Fouron et M. Joseph Rouleau.

Le titre d'officier.ère sera remis à Mme Sylvie Bernier, Mme Madeleine Juneau et Mme Sylvie Rochette, ainsi qu'à M. Jean Beaudin, M. René-Richard Cyr et M. Louis Sabourin.

Enfin, le titre de chevalier.ère sera attribué à Dre Gina P. Cody, Mme Édith Cyr et Mme Pauline Wong, ainsi qu'à M. Léopold Beaulieu, M. Nassib El-Husseini, M. Paul-André Fortier, M. Jean-Claude Poitras et M. Jobie Tukkiapik.

Un conseil prestigieux

Les quelque 100 dossiers de candidatures reçus ont été examinés avec rigueur par les membres du conseil consultatif de l'Ordre sur la base de l'ampleur, de l'originalité et de l'impact sur la vie collective des réalisations de chaque candidat. Coprésidé par l'hon. Louise Arbour et M. Bernard Voyer, ce conseil prestigieux est composé de personnalités oeuvrant dans divers domaines : Mme Sophie Brochu, M. Bernard Descôteaux, Mme Cadleen Désir, Mme Odile Joannette, M. Laurent McCutcheon, Mme Émilie Nicolas et M. Jan-Fryderyk Pleszczynski.



À propos de l'Ordre de Montréal

L'Ordre de Montréal a été institué le 17 mai 2016, en guise de legs du 375e anniversaire de Montréal. L'Ordre de Montréal prend le relais de l'Académie des Grands Montréalais, créée en 1988 par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, qui, elle-même, avait repris une initiative du Canadien National, lancée dix ans plus tôt. De 1978 à 2014, une centaine de personnalités montréalaises ont été reconnues sur le plan culturel, scientifique, économique et social. Par respect pour cet héritage remarquable, ces personnalités ont été admises officiellement au sein de l'Ordre de Montréal en décembre 2016, lors d'une cérémonie dans le cadre du lancement des festivités du 375e anniversaire de la ville.

La médaille de l'Ordre de Montréal fait partie des symboles municipaux de la Ville, au même titre que son drapeau et ses armoiries. Elle se présente sous la forme d'une élégante famille d'insignes, dont les matériaux et les formats varient selon les grades. Elle a été conçue par M. Jacques Desbiens, designer industriel et lauréat du premier prix d'un appel à la création du Bureau de design de la Ville.

La remise protocolaire des insignes de l'Ordre de Montréal se tiendra le 17 mai à 11h. Pour en savoir plus sur l'Ordre de Montréal : ville.montreal.qc.ca/ordre.

