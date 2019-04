Avis aux médias - BIXI amorce sa 11e saison et étend son offre de service

La mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, invite les représentants des médias au lancement de la 11e saison de BIXI Montréal. Seront également présents, M. Éric Alan Caldwell, membre du comité exécutif, responsable de l'urbanisme, du transport et...

Kamik, une entreprise familiale québécoise de fabrication de chaussures et de vêtements, et le Jour de la Terre Canada, s'associent pour célébrer cette journée de sensibilisation du 22 avril prochain, en invitant les familles à sortir dehors pour...