Le Groupe Vision New Look Inc. annonce la poursuite de ses acquisitions en Ontario





MONTRÉAL, 11 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe Vision New Look Inc. (TSX: BCI) (« Vision New Look »), a annoncé aujourd'hui que sa division optométrique, Iris, Le Groupe Visuel (1990) Inc. (« Iris ») a acquis la quasi-totalité des actifs et des activités du groupe de Darryl Sher, qui exploite six cliniques d'optique au détail dans le sud de l'Ontario, notamment à Toronto, Owen Sound, Midland, Alliston, Angus et Bracebridge. Ces cliniques opèreront sous le nom d'Iris.



Antoine Amiel, président de Vision New Look a déclaré que : « Après plus d'un an d'intégration de nos récentes acquisitions dont celle d'Iris, ainsi que d'allégement de la dette, cette transaction réalisée par Iris, marque le retour à notre stratégie de déploiement au Canada. L'Ontario est le marché porteur de notre croissance. »

Éric Babin, Président d'Iris mentionne que : « Ces cliniques d'optométrie s'intégreront facilement au réseau Iris. La façon dont ils ont su combiner la vente au détail, les soins oculaires et la technologie est à l'image du modèle d'affaires Iris. Nous sommes impatients d'accueillir au sein de notre grande famille Iris cette incroyable équipe de professionnels. »

Darryl Sher, propriétaire des bannières acquises affirme que : « Se joindre au réseau Iris représentait l'étape logique pour garantir le succès futur de mes cliniques. L'engagement d'Iris envers l'avancement des soins oculaires au Canada et sa culture bien affirmée rejoignent mes valeurs fondamentales. La décision d'être un partenaire minoritaire au sein des cliniques acquises était facile pour moi et je suis impatient de contribuer à la réalisation de leur but d'augmenter leur présence dans la province ayant la plus grande population au Canada. »

Au 31 mars 2019, Vision New Look avait 15 597 094 actions ordinaires de catégorie A émises et en circulation. Vision New Look est un chef de file dans les produits et services de l'optique au Canada exploitant un réseau de 373 boutiques principalement sous les bannières Lunetterie New Look, Vogue Optical, Greiche & Scaff et Iris ainsi que des laboratoires à la fine pointe de la technologie. Les renseignements fiscaux concernant les paiements aux actionnaires sont disponibles à l'adresse www.newlookvision.ca dans la section Investisseurs.

Tous les énoncés contenus dans le présent communiqué autres que ceux ayant trait à des faits historiques sont des énoncés prospectifs, y compris, sans limitation, les énoncés au sujet de la situation financière future, de la stratégie commerciale, des coûts projetés, ainsi que des plans et des objectifs futurs de Vision New Look ou touchant Vision New Look. Les lecteurs peuvent repérer un grand nombre de ces énoncés en prêtant attention aux termes comme « croit », « considère », « s'attend à », « prévoit », « a l'intention », « entend », « estime » et aux termes similaires, ainsi qu'à leur forme négative, et à l'emploi de verbes au futur ou au conditionnel. Rien ne garantit que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les énoncés prospectifs sont fondés vont se concrétiser. Les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Bien que la direction de Vision New Look considère que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles se révéleront justes. Les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats futurs et faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés dans les énoncés prospectifs figurant dans les présentes incluent les changements en instance ou proposés à la législation et à la réglementation, la concurrence de concurrents établis et de nouveaux venus, les progrès technologiques, les fluctuations des taux d'intérêt, la conjoncture économique en général, l'acceptation et la demande de nouveaux produits et services et les fluctuations des résultats opérationnels, de même que d'autres risques énoncés dans la notice annuelle courante de Vision New Look, que l'on peut consulter au www.sedar.com. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont formulés en date des présentes, et Vision New Look ne s'engage nullement à les mettre à jour publiquement afin qu'ils tiennent compte, entre autres, de renseignements ou d'événements nouveaux, sauf si la loi l'y oblige.

Pour des renseignements additionnels, consultez notre site Web www.newlookvision.ca.

