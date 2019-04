22e édition des prix Hommage bénévolat-Québec - Le gouvernement du Québec souligne la précieuse contribution de bénévoles de la région de Lanaudière





QUÉBEC, le 11 avril 2019 /CNW Telbec/ - C'est en marge de la Semaine de l'action bénévole que le gouvernement du Québec a reconnu l'engagement exceptionnel de bénévoles et d'organismes de toutes les régions du Québec lors de la 22e remise des prix Hommage bénévolat-Québec, qui s'est tenue le 9 avril 2019 à l'hôtel du Parlement.

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, a remis 40 prix à des personnes et à des organismes dont les actions ont été bénéfiques pour leur communauté. Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, est fier d'annoncer que deux personnes ont été honorées pour leur apport hors du commun dans la région. Il s'agit de Mme Matisse Majeau, dans la catégorie Jeune bénévole - Prix Claude-Masson, et de M. Richard Marchand, dans la catégorie Bénévole.

Citations :

« Je suis très fier de la générosité manifestée par ces bénévoles et ces organismes, preuve que l'action bénévole est une valeur bien ancrée au Québec. Je remercie de leur engagement dans leur communauté les lauréates et les lauréats, qui font en sorte que notre société soit un endroit plus juste et solidaire. Ces personnes sont des modèles pour l'ensemble de la population. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Je tiens à souligner la contribution exceptionnelle de Mme Matisse Majeau et de M. Richard Marchand, des personnes sur qui nous pouvons compter, car elles font une grande différence dans la vie de leurs concitoyennes et concitoyens. Notre collectivité en est enrichie. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Depuis 1998, les prix Hommage bénévolat-Québec permettent de souligner le travail de bénévoles et d'organismes de toutes les régions du Québec. Ils récompensent les efforts déployés par des citoyennes et des citoyens dans leur communauté ainsi que l'action d'organismes qui font la promotion et favorisent l'essor de l'engagement bénévole.

Un nombre record de 348 candidatures ont été reçues. Ont été honorés 40 lauréates et lauréats dans trois catégories :

Jeune bénévole - Prix Claude-Masson , qui vise à souligner l'engagement bénévole de personnes de 14 à 35 ans;

, qui vise à souligner l'engagement bénévole de personnes de 14 à 35 ans;

Bénévole, qui vise à rendre hommage à des personnes de 36 ans ou plus;



Organisme, qui vise à reconnaître l'action d'organismes sans but lucratif.



Un prix distinctif a été décerné à une jeune bénévole pour souligner son apport dans le domaine de la communication.

Lien connexe :

Pour connaître les noms des lauréates et des lauréats ou pour en savoir davantage sur les prix Hommage bénévolat-Québec, rendez-vous à l'adresse mtess.gouv.qc.ca/sacais/prix-hbq.

Photos en haute résolution offertes sur le site Internet du Ministère.

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Communiqué envoyé le 11 avril 2019 à 16:00 et diffusé par :