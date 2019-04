Plus de 20 communautés religieuses mobilisées pour sauvegarder leur patrimoine





MONTRÉAL, le 11 avril 2019 /CNW Telbec/ - FAR du Grand Montréal, une toute nouvelle Fondation tenait aujourd'hui son assemblée générale. OEuvre de bienfaisance, FAR du Grand Montréal regroupe plus de 20 communautés et organisations religieuses ayant comme première mission de conserver leur patrimoine religieux afin d'en assurer la pérennité et l'accès aux générations à venir.

« L'objectif est de mettre nos ressources en commun pour créer un important centre d'archives et de patrimoine où l'histoire des communautés religieuses sera conservée et préservée à tout jamais », a affirmé le président de FAR du Grand Montréal, le frère Ronald Brissette.

Les communautés ont oeuvré au niveau hospitalier, éducatif, socio-communautaire et culturel.

« C'est l'histoire du Québec dont nous parlons. Ces communautés ont fondé des écoles, des hôpitaux et de nombreux organismes d'aide, au service de la population. Partout où nous allons, leur héritage est présent. Il est de notre devoir en tant que société d'en assurer la protection » a ajouté le directeur général de l'organisme, Simon Bissonnette.

Le centre d'archives ainsi mis en place aura bien entendu comme mission première d'assurer la conservation d'imposantes collections d'archives, d'artéfacts et de publications. Il sera aussi un lieu de recherche, de diffusion et d'éducation ayant comme objectif de faire connaitre l'héritage des communautés religieuses.

« La réflexion sur notre projet s'est amorcée il y a plusieurs années. Nous sommes aujourd'hui très heureux et confiants de le voir se réaliser dans un horizon rapproché. Les communautés sont mobilisées afin d'en faire un lieu ouvert et respectueux, inspiré par leur héritage si imposant » a conclu Ronald Brissette.

Liste des organisations membres :

Congrégation des Petites Filles de Saint-François

Congrégation des Petites Filles de Saint-Joseph

Congrégation des Soeurs de Sainte-Anne

Congrégation Notre-Dame de Charité du Bon-Pasteur

Soeurs de la Providence

Missionnaires Oblats de Marie Immaculée

Frères de l'Instruction chrétienne

Frères de Saint-Gabriel

Frères des Écoles chrétiennes du Canada francophone

Soeurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie

Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal

Les Pères Dominicains

Oblates Franciscaines de Saint-Joseph

Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph

Soeur de la Miséricorde de Montréal

Soeurs de Sainte-Croix

Missionnaires du Christ-Roi

Congrégation de Notre-Dame

Oratoire St-Joseph du Mont-Royal

Congrégation de Sainte-Croix

Institut des Filles Réparatrices du Divin-Coeur

SOURCE FAR du Grand Montréal

Communiqué envoyé le 11 avril 2019