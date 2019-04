Eucafluff étend ses activités en Europe, en Asie et aux États-Unis





Suzano (NYSE : SUZ), une fusion entre Suzano Papel e Celulose et Fibria, a augmenté les ventes d'Eucafluff sur les marchés européens, asiatiques et américains. Le produit est la seule pâte en flocons à base d'eucalyptus vendue dans le monde et est utilisé dans les articles d'hygiène personnelle tels que les couches et les serviettes hygiéniques. Eucafluff est considéré comme une référence en termes d'innovation et de durabilité et, par conséquent, a été approuvé par des fabricants internationaux de premier plan. Au cours des 6 derniers mois, des sociétés telles qu'Ontex et Vinda International, ainsi que d'autres acteurs locaux en Europe, aux États-Unis, au Japon et en Chine, ont acheté des produits Suzano.

Actuellement, 86 % des ventes d'Eucafluff sont réalisées à l'étranger, et parmi celles-ci, 25 % sont réalisées en Europe. « L'acceptation de notre pâte en flocons sur les marchés matures et par des multinationales a confirmé la bonne performance que la fibre d'eucalyptus peut également offrir au marché de l'hygiène. Nous sommes engagés à améliorer la qualité et la performance des produits finaux de nos clients, ce qui est reflété dans les partenariats mondiaux que nous avons conclus ces derniers mois », a déclaré Alexandre Corrêa, directeur exécutif de l'unité d'exploitation chez Suzano.

Développée par Suzano après 11 années de recherche, Eucafluff est la première pâte kraft blanchie à base de flocons d'eucalyptus dans le monde et est appliquée dans des produits absorbants ainsi que dans des produits d'hygiène personnelle, des produits jetables tels que les couches pour enfants et adultes, les serviettes hygiéniques pour les femmes, ainsi que d'autres applications. Les avantages clés de cette fibre unique sont une absorption et une rétention de liquide supérieures au coeur des produits ainsi qu'une discrétion et un confort accrus pour l'utilisateur final, comme c'est le cas dans son application pour les couches culottes pour l'incontinence. Ces avantages sont dus à la compressibilité supérieure de la fibre d'eucalyptus, une caractéristique qui offre également d'autres avantages connexes tels qu'une réduction de la dimension de l'emballage, du transport et des coûts de stockage.

La société Suzano, avec ses 95 ans d'histoire et ses 11 usines, est présente dans la vie de plus de 2 milliards de personnes grâce à ses produits. La société est le leader mondial dans la production de pâte d'eucalyptus, une matière première développée par la société dans les années 1960, et est également une pionnière mondiale dans la production de flocons d'eucalyptus et l'un des plus grands fabricants de papier d'Amérique latine. Depuis sa création, elle a investi dans des solutions innovantes et uniques cherchant à substituer les matières premières d'origine fossile par d'autres sources d'origine renouvelable.

À propos de Suzano

Suzano, la société résultant de la fusion de Suzano Pulp & Paper et Fibria, a pour mission de devenir une référence mondiale dans l'utilisation durable de ressources naturelles. Le plus grand producteur de pulpe d'eucalyptus et l'un des plus grands fabricants de papier d'Amérique latine, Suzano exporte à plus de 80 pays et, grâce à ses produits, joue un rôle dans la vie de plus de deux milliards de personnes. Avec dix papeteries et l'opération conjointe Veracel, Suzano a une capacité annuelle installée de 11 millions de tonnes de pulpe de marché et 1,4 million de tonnes de papier. Suzano compte environ 37 000 employés directs et indirects et investit depuis plus de 90 ans dans des solutions innovantes basées sur la culture de l'eucalyptus qui lui permettent de substituer l'utilisation de matériaux d'origine fossile avec des matériaux biosourcés renouvelables. La société adopte les normes les plus élevées de gouvernance d'entreprise sur les bourses où ses actions sont négociées, à savoir le B3 au Brésil et le NYSE aux États-Unis.

