Avis aux médias - Début des inscriptions des médias au Sommet des champions de la nature de Montréal

Les représentants des médias sont invités à assister au Sommet des champions de la nature les 24 et 25 avril 2019, à Montréal, au Québec. Le Sommet réunira des dirigeants internationaux importants provenant de gouvernements, d'entreprises, de...

Plusieurs projets se préparent à l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension en vue de la belle saison et laissent présager un printemps animé sur les rues commerciales et un été chargé pour les équipes des Travaux publics en matière de...