Mise en commun d'équipements, d'infrastructures, de services ou d'activités en milieu municipal - Près de 3 M$ pour la réalisation de 84 projets

QU葿EC, le11燼vril2019 /CNW Telbec/ -燣a ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme燗ndr閑 Laforest, est fi鑢e d'accorder une somme de񁺗52412$ pour la r閍lisation de84爄nitiatives dans le cadre de la mesure d'Aide financi鑢e pour la mise en commun d'閝uipements, d'infrastructures, de services ou d'activit閟 en milieu municipal.

Ce soutien permettra 酄508爉unicipalit閟 et 酄46爉unicipalit閟 r間ionales de comt闋(MRC) de proc閐er aux regroupements de services ou de ressources, de produire des diagnostics ou encore de r閐iger des 閠udes de faisabilit en ce sens. Ces projets touchent diff閞ents domaines d'activit tels que la s閏urit publique, les loisirs et la culture ou la gestion des mati鑢es r閟iduelles. Incluant l'apport des municipalit閟 et des MRC, plus de8,8燤$ seront investis afin d'offrir des services de qualit moindres co鹴s.

珷Je salue le travail de collaboration effectu par les municipalit閟 et les MRC qui ont le souci d'unir leurs efforts pour r閜ondre aux besoins vari閟 et en constante 関olution de leurs citoyennes et de leurs citoyens. Qu'il s'agisse d'une coop閞ation en mati鑢e de service incendie, d'infrastructures sportives ou encore en vue du partage d'閝uipements, ce choix judicieux est fait au b閚閒ice des communaut閟.牷

Andr閑 Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Des84燿emandes retenues en2018-2019 (voir tableau en annexe),4爒isaient 閠ablir un diagnostic,18燾oncernaient des 閠udes de faisabilit

et62爌r閟entaient des projets de mise en commun.

Aide financi鑢e pour la mise en commun d'閝uipements, d'infrastructures, de services ou d'activit閟 en milieu municipal 2018-2019 Nom de l'organisme Domaine d'activit Montant accord 1 MRC de La Matap閐ia Eau et 間out 25 523 $ 2 MRC de La Matap閐ia S閏urit incendie 26 250 $ 3 MRC de La Mitis S閏urit incendie 27 614 $ 4 MRC de La Mitis S閏urit incendie 27 421 $ 5 MRC des Basques Administration 50 000 $ 6 Municipalit de Packington Am閚agement et urbanisme 14 300 $ 7 Municipalit de Price Loisirs et culture 22 135 $ 8 Municipalit de Sainte-Ang鑜e-de-M閞ici Loisirs et culture 46 539 $ 9 Municipalit de Saint-Honor-de-T閙iscouata Loisirs et culture 50 000 $ 10 Municipalit de Saint-Juste-du-Lac Loisirs et culture 24 165 $ 11 R間ie intermunicipale en protection incendie du Kamouraska-Ouest S閏urit publique 32 020 $ 12 Ville de Poh閚間amook S閏urit publique 20 000 $ 13 MRC de Lac-Saint-Jean-Est Transport et r閟eau routier 24 973 $ 14 MRC du Domaine-du-Roy Administration 11 192 $ 15 MRC du Domaine-du-Roy Administration 50 000 $ 16 Municipalit de L'Anse-Saint-Jean Am閚agement, urbanisme, transport et r閟eau routier 50 000 $ 17 Municipalit de Saint-Ambroise S閏urit incendie 50 000 $ 18 Municipalit de Saint-F閘ix-d'Otis Eau, 間out, transport et r閟eau routier 50 000 $ 19 R間ie intermunicipale de s閏urit incendie secteur sud S閏urit incendie 28 399 $ 20 Ville de M閠abetchouan-Lac--la-Croix Administration 49 830 $ 21 MRC de Portneuf S閏urit incendie 40 500 $ 22 Municipalit de Boischatel S閏urit incendie 50 000 $ 23 Municipalit de Boischatel S閏urit incendie 26 247 $ 24 Municipalit de L'Isle-aux-Coudres S閏urit publique 38 108 $ 25 Ville de Baie-Saint-Paul S閏urit incendie 27 296 $ 26 Ville de Saint-Raymond Eau et 間out 47 944 $ 27 MRC de Maskinong Loisirs et culture 50 000 $ 28 MRC de Maskinong S閏urit incendie 50 000 $ 29 MRC des Sources Sant et bien-阾re de la population 50 000 $ 30 MRC du Val-Saint-Fran鏾is Administration 50 000 $ 31 Municipalit de Racine Administration 10 121 $ 32 MRC de La Vall閑-de-la-Gatineau Administration 50 000 $ 33 Municipalit de Chelsea Loisirs et culture 8 307 $ 34 Municipalit de Denholm Transport et r閟eau routier 41 063 $ 35 Municipalit de Grand-Remous Am閚agement et urbanisme 45 000 $ 36 Municipalit de Lac-Simon Protection de l'environnement et s閏urit publique 45 582 $ 37 MRC de T閙iscamingue Administration 49 500 $ 38 Municipalit de B閍rn Eau et 間out 48 313 $ 39 Ville de La Sarre Administration 46 190 $ 40 MRC de Manicouagan Administration 10 499 $ 41 MRC du Golfe-du-Saint-Laurent Eau et 間out 50 000 $ 42 Municipalit de Blanc-Sablon S閏urit incendie 43 265 $ 43 Municipalit des Bergeronnes S閏urit incendie 10 000 $ 44 MRC de Bonaventure S閏urit incendie 50 000 $ 45 Municipalit de Saint-Maxime-du-Mont-Louis Eau et 間out 13 249 $ 46 Ville de Pasp閎iac Eau et 間out 20 799 $ 47 MRC de Bellechasse Promotion et d関eloppement 閏onomique 25 872 $ 48 MRC de Lotbini鑢e Loisirs et culture 14 262 $ 49 MRC de Montmagny Loisirs et culture 50 000 $ 50 MRC des Appalaches S閏urit incendie 11 786 $ 51 MRC Robert-Cliche Am閚agement et urbanisme 50 000 $ 52 Municipalit de Dosquet Loisirs et culture 49 964 $ 53 Municipalit de Saint-Agapit S閏urit incendie 8 796 $ 54 Municipalit de Saint-蓈ariste-de-Forsyth Loisirs et culture 10 613 $ 55 Municipalit de Saint-G閐閛n-de-Beauce Eau et 間out 50 000 $ 56 Municipalit de Tring-Jonction Am閚agement et urbanisme 50 000 $ 57 MRC de Matawinie Transport et r閟eau routier 50 000 $ 58 Municipalit de Saint-Charles-Borrom閑 Administration 24 588 $ 59 Municipalit de Saint-Charles-Borrom閑 S閏urit incendie 50 000 $ 60 Municipalit de Saint-Charles-Borrom閑 S閏urit incendie 50 000 $ 61 Municipalit de Saint-Charles-Borrom閑 S閏urit incendie 13 413 $ 62 Ville de Joliette Administration 50 000 $ 63 MRC des Laurentides Loisirs et culture 10 000 $ 64 MRC des Laurentides Promotion et d関eloppement 閏onomique 33 000 $ 65 Municipalit de La Macaza Mati鑢es r閟iduelles 35 455 $ 66 R間ie intermunicipale de police Th閞鑣e-De Blainville S閏urit publique 50 000 $ 67 R間ie intermunicipale de police Th閞鑣e-De Blainville S閏urit publique 50 000 $ 68 Ville de Rivi鑢e-Rouge Loisirs et culture 50 000 $ 69 Ville de Rivi鑢e-Rouge S閏urit incendie 50 000 $ 70 MRC de La Haute-Yamaska Eau et 間out 34 662 $ 71 Municipalit de Saint-Charles-sur-Richelieu S閏urit incendie 17 247 $ 72 Municipalit de Saint-Stanislas-de-Kostka S閏urit incendie 17 323 $ 73 Municipalit d'Henryville S閏urit incendie 11 074 $ 74 Ville de Bedford S閏urit incendie 40 000 $ 75 MRC de B閏ancour R閟eau technologique 50 000 $ 76 MRC de Drummond Services et infrastructures 13 123 $ 77 MRC de Nicolet-Yamaska Protection de l'environnement 47 266 $ 78 MRC de Nicolet-Yamaska Revitalisation des communaut閟 50 000 $ 79 MRC de Nicolet-Yamaska S閏urit civile 25 553 $ 80 Municipalit de Baie-du-Febvre Loisirs et culture 49 114 $ 81 Municipalit de Saint-Pierre-les-Becquets Regroupement de service 27 597 $ 82 Municipalit de Saint-L閛nard-d'Aston S閏urit incendie 22 604 $ 83 Municipalit de Saint-Majorique-de-Grantham Eau, 間out, transport et r閟eau routier 6 887 $ 84 Municipalit de Saint-Majorique-de-Grantham Transport et r閟eau routier 49 869 $ Total accord 2 952 412 $ Source: minist鑢e des Affaires municipales et de l'Habitation 牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋Avril2019

