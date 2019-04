CPA Canada et l'ICAZ signent un premier accord de réciprocité





TORONTO, le 11 avril 2019 /CNW/ - Le tout premier accord de réciprocité (AR) entre Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) et l'Institute of Chartered Accountants of Zimbabwe (ICAZ) entre en vigueur le 1 avril 2019.

L'AR a été signé par CPA Canada, l'organisation nationale de la profession, au nom des organisations provinciales et territoriales de CPA et de Chartered Professional Accountants of Bermuda, organisme affilié de longue date avec la profession canadienne. Cet accord précise les critères selon lesquels les membres d'un organisme signataire peuvent devenir membres de l'autre.

« La conclusion d'accords de reconnaissance des titres étrangers est essentielle selon CPA Canada, car ces accords permettent d'accroître la mobilité internationale de la main-d'oeuvre, souligne Joy Thomas, présidente et chef de la direction de CPA Canada. Nous sommes heureux d'offrir aux CA du Zimbabwe une voie d'accès aux détenteurs du titre canadien de CPA. Ce type d'accord, qui crée des occasions sur le plan professionnel et favorise la croissance économique, illustre bien comment les organismes comptables peuvent rayonner au-delà de leurs frontières tout en agissant de concert. »

Pour en savoir plus sur l'obtention du titre canadien de CPA, consultez le cpacanada.ca/CPAforICAZmembers. Pour en savoir plus sur l'obtention du titre octroyé par l'ICAZ, consultez le cpacanada.ca/getICAZdesignation.

