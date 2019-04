Programmation 2019 des chantiers urbains - La Ville mise sur la mobilité et la qualité





MONTRÉAL, le 11 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le responsable de l'eau, des infrastructures du réseau routier et de la Commission des services électriques, M. Sylvain Ouellet, et la conseillère associée à l'eau et aux infrastructures, Mme Suzie Miron, ont annoncé aujourd'hui la création d'une Charte des chantiers et la mise en oeuvre dans les prochaines semaines de l'Escouade des chantiers pour assurer la qualité des travaux de la Ville de Montréal.

« Afin d'assurer le bon déroulement des opérations, nous avons mis en place des outils pour assurer la mobilité et la bonne gestion des chantiers. Après la création de l'Escouade mobilité qui a remporté un vif succès et réalisé plus de 4700 interventions en un an pour assurer la mobilité sur nos routes et autour des chantiers, notre administration va encore plus loin en s'engageant à adopter une Charte des chantiers et à mettre sur pied l'Escouade des chantiers », a déclaré M. Ouellet.

Charte des chantiers

La Ville de Montréal amorcera dans la prochaine année un processus dans le but se doter d'une Charte des chantiers en collaboration avec ses partenaires.

Les objectifs et les principes généraux couverts par cette Charte seraient:

limiter les nuisances causés aux riverains par des mesures de mitigations

accorder une priorité à l'accessibilité et à la sécurité

communiquer avec les riverains, les commerçants et les usagers à toutes les étapes du projet

utiliser des méthodes et des matériaux respectueux de l'environnement

« Nous souhaitons que tous nos partenaires respectent certains principes de base pour assurer la bonne tenue de leur chantier. Le but n'est certainement pas d'adopter une Charte et qu'elle reste sans suite. Nous allons donc consulter nos partenaires, comme les associations de résidants, les associations de commerçants, les entreprises d'utilité publique, les élus, la STM, pour s'entendre sur des principes communs », a assuré M.Ouellet.

La Ville de Montréal pourrait ainsi inclure cette charte dans les contrats entre la Ville et les entrepreneurs ou dans le processus d'octroi des permis d'occupation du domaine public. Le respect des principes de la Charte pourraient donc être inclus comme condition pour l'obtention du permis ou du contrat.

Son adoption par les instances de la Ville est prévue pour 2020, afin qu'elle soit effective au début de la saison des chantiers au printemps de cette même année.

Escouade des chantiers

La nouvelle Escouade des chantiers sera également au travail à partir du mois de mai.

Le but de cette escouade est de s'assurer de la qualité des travaux effectués. Composée de 6 personnes, elle effectuera des visites surprises sur les chantiers pour vérifier si les exigences techniques de la Ville sont bien respectées à la fois par les entrepreneurs et par les firmes externes qui font la surveillance.

Elle effectuera par exemple du carottage de la nouvelle chaussée, et les matériaux recueillis seront analysés au Laboratoire de la Ville. Des audits seront également réalisés pour documenter la résistance, la durabilité et la performance des matériaux utilisés.

Principaux chantiers de 2019

Réaménagement de la rue Saint-Grégoire, entre les rues Saint-Denis et Papineau et sur les rues Prénoveau, De La Roche et Christophe-Colomb.

et Papineau et sur les rues Prénoveau, De La Roche et Christophe-Colomb. Réaménagement de l'avenue Papineau, entre les rue Gauthier et Marie-Anne.

Revitalisation du quartier Griffintown.

Travaux de construction du SRB Pie-IX.

Réaménagement de la rue Sainte-Catherine , entre les rues Bleury et Mansfield , incluant le square Philips et la place du Frère-André.

, entre les rues Bleury et , incluant le square Philips et la place du Frère-André. Réaménagement de la rue Saint-Hubert , entre les rues Bellechasse et Jean-Talon.

, entre les rues Bellechasse et Jean-Talon. Réaménagement de la rue Peel, entre les rues Sherbrooke et Des Pins.

et Des Pins. Parachèvement des travaux sur le boulevard Laurentien et la rue Lachapelle.

Réhabilitation d'une conduite d'eau potable et d'un collecteur d'égout sur la rue Grand Trunk.

Construction d'une conduite d'eau potable sur la rue Pierre-de-Coubertin.

Terminer les travaux de construction des bassins Rockfield, Lavigne et William et lancer ceux du bassin Leduc .

et William et lancer ceux du bassin . Finir la construction de la nouvelle prise d'eau de l'usine Atwater

La Ville de Montréal entend saisir toute les opportunités offertes par les travaux de reconstruction pour réaménager les rues et ainsi offrir aux Montréalaises et Montréalais un environnement sécuritaire et convivial digne du 21e siècle.

Ces chantiers ayant un impact sur la circulation, la Ville de Montréal multiplie ses efforts pour assurer une bonne gestion de la mobilité autour des chantiers:

Escouade mobilité, Comité Mobilité Montréal / MTQ, avis aux chroniqueurs de la circulation, présence d'agents de liaison, Info-Travaux et Centre de gestion de la mobilité urbaine fonctionnant 24/7 sont autant d'initiatives qui sont maintenues et renforcées en 2019. Rappelons que la Ville de Montréal a également une équipe terrain entièrement dédiée à la coordination opérationnelle afin d'assurer notamment une bonne signalisation autour des chantiers.

Pour obtenir de plus amples informations sur les chantiers routiers et de l'eau, le public est invité à consulter le site Internet ou la ligne Info-travaux au 514 872-3777.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 11 avril 2019 à 15:26 et diffusé par :