Huawei publie son « Guide de conception pour les réseaux Wi-Fi de campus à l'ère du Wi-Fi 6 v1.0 », ouvrant la voie d'une nouvelle époque dans le développement de talents numériques





SHANGHAI, 11 avril 2019 /CNW/ - Huawei a publié aujourd'hui un nouveau livre blanc intitulé « Guide de conception pour les réseaux Wi-Fi de campus à l'ère du Wi-Fi 6 v1.0 » à l'occasion du Sommet mondial de la transformation numérique de l'éducation à Shanghai en Chine. Unique en son genre, ce livre blanc s'appuie sur la compréhension profonde que Huawei possède des technologies du 5G et sur sa réussite avérée sur plus de 1 000 réseaux de campus dans le secteur mondial de l'éducation. Huawei définit dans son livre blanc neuf scénarios de couvertures Wi-Fi typiques et fournit des critères standard pour la planification et la conception de réseau de campus Wi-Fi 6. Les points saillants de ce livre blanc constituent tous un important pas en avant vers une innovation dans les paradigmes de l'éducation et ils font entrer le développement du talent numérique dans une ère nouvelle.

Avec cette publication, Huawei prend également une position de tête en offrant des directives détaillées pour adapter le Wi-Fi 6 à tous les scénarios de campus. D'après le livre blanc, les méthodes d'éducation immersives comme la réalité virtuelle (RV) et la réalité augmentée (RA) sont en train de changer l'interaction enseignant-étudiant et leur engagement pendant que les diffusions en direct et l'enseignement à distance personnalisent davantage la culture du talent.

L'ère du Wi-FI 6 est à l'horizon. Des technologies émergentes font naître de nouvelles méthodes d'enseignement à une vitesse sans pareille. La bande passante et la latence ne sont plus des goulets d'étranglement ralentissant le développement de talents numériques : des expériences d'enseignement diversifiées et personnalisées seront bientôt disponibles partout.

Afin de conserver ce rythme, Huawei dévoile dans son livre blanc une nouvelle approche de l'évaluation qui associe aux indicateurs clés de performances (ICP) des indicateurs clés de qualité (ICQ). Pour prendre en compte les caractéristiques distinctes de structures architecturales et d'accès par l'usager sur la plupart des campus universitaires, le document de présentation technique de Huawei définit neuf types de scénarios de campus comprenant classes traditionnelles, classes en RV, bureaux, salles de conférence, auditoriums, bibliothèques, laboratoires, cafétérias, aires de jeux et dortoirs. Pour chacun de ces neuf scénarios, Huawei résume et standardise pour le Wi-Fi 6 les procédures d'édification de réseaux et les spécifications de sélection d'appareils. Ces directives représentent de vastes recommandations afin de faciliter le déploiement de réseaux en Wi-Fi 6 et l'exploitation et entretien à travers tout le secteur de l'éducation.

Le Wi-Fi 6 de Huawei met à profit les technologies d'avant-garde du 5G, comme les antennes intelligentes et l'étalonnage radio parallèlement à sa connaissance approfondie des réseaux de campus. Elle peut ainsi optimiser de façon parfaite des contextes grands consommateurs de bande passante et sensibles à la latence, comme les classes en RV, les bureaux et les bibliothèques. Les points d'accès (PA) du Wi-Fi 6 de Huawei se distinguent grâce à leur technologie unique d'antenne à haute densité et à ses courants radios et spatiaux les plus performants de l'industrie. Ces avantages constituent un idéal dans des situations où existe une densité très élevée avec concurrence pour les terminaux, comme les salles de classe, les salles de conférences et les salles de réunions. Le Wi-Fi 6 de Huawei non seulement offre aux enseignants et aux étudiants une expérience optimale à tout moment et en tout lieu, mais encore il innove dans les paradigmes de l'enseignement de façon plus flexible, plus simple et plus souple.

Lu Qi, directeur général adjoint du département du marketing, solutions et ventes chez Huawei Enterprise BG a fait observer que les institutions d'enseignement sont indubitablement les incubateurs des technologies novatrices. On peut s'attendre à ce que la publication par Huawei du « Guide de conception pour les réseaux Wi-Fi de campus à l'ère du Wi-Fi 6 v1.0 » catalyse l'utilisation du Wi-Fi 6 dans le secteur de l'éducation, permette à des technologies de pointe de rajeunir ce secteur et de mieux servir l'essor de talents.

Li Xing, directeur général adjoint du domaine des réseaux de campus pour la ligne de produits de réseautique chez Huawei a déclaré que Huawei est en tête de l'industrie pour les produits commerciaux du Wi-Fi 6, ceci étant vérifié par Tolly Group, organisation dont les épreuves font autorité en la matière au plan international. D'après Tolly, les produits commerciaux du Wi-Fi 6 de Huawei réalisent les meilleures performances parmi ceux qui sont soumis à l'essai. Les innovations constantes dans le Wi-Fi font progresser l'industrie de la technologie tout entière et elles sont en train de créer une ère nouvelle de transformation numérique pour le secteur éducatif.

Pour télécharger le document de présentation technique, visitez :

https://e.huawei.com/en/material/networking/wlan/b9e4b26048274d5181f9394495c5dee4

SOURCE Huawei

Communiqué envoyé le 11 avril 2019 à 15:16 et diffusé par :