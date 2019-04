Priorité à la circulation sécuritaire des piétons





MONTRÉAL, le 11 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le transport actif étant adopté par de plus en plus de gens au quotidien, Ville-Marie pose un geste concret afin de veiller à la sécurité des usagers vulnérables. Le conseil d'arrondissement a ainsi modifié cette semaine le Règlement sur l'occupation du domaine public afin d'obliger le titulaire d'un permis à prévoir un corridor piéton sécuritaire de 1,5 mètres.

« Nous avions promis d'instaurer des normes de gestion des chantiers, qu'ils soient publics ou privés, qui minimisent les impacts sur leur environnement, a déclaré la mairesse de Montréal et de Ville-Marie, Mme Valérie Plante. Nous voulions exiger que tout chantier de construction qui occupe l'espace public assure la circulation sécuritaire des piétons, des cyclistes et des personnes à mobilité réduite. C'est chose faite. Lorsqu'un chantier empiètera sur un trottoir ou sur une voie de circulation empruntée par divers modes de transport, les modes de transport actif et collectif seront dorénavant priorisés. »

Vision Zéro

Cette mesure s'inscrit dans la Vision Zéro qu'a adoptée la Ville de Montréal. Vision zéro est un mouvement amorcé en Suède en 1997 basé sur le principe qu'il est inacceptable que des personnes soient tuées ou gravement blessées lorsqu'elles se déplacent sur le réseau routier. Plusieurs grandes villes ont adopté Vision Zéro, dont Los Angeles, New York, Washington et San Francisco.

