Invitation aux médias - En grève générale illimitée depuis 10 semaines, les tuteurs et tutrices de la TÉLUQ souligneront à leur manière la Semaine des employé-es de la TÉLUQ

C'est en marge de la Semaine de l'action bénévole que le gouvernement du Québec a reconnu l'engagement exceptionnel de bénévoles et d'organismes de toutes les régions du Québec lors de la 22e remise des prix Hommage bénévolat-Québec, qui s'est tenue...

C'est en marge de la Semaine de l'action bénévole que le gouvernement du Québec a reconnu l'engagement exceptionnel de bénévoles et d'organismes de toutes les régions du Québec lors de la 22e remise des prix Hommage bénévolat-Québec, qui s'est tenue...

La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, est fière d'accorder une somme de 2 952 412 $ pour la réalisation de 84 initiatives dans le cadre de la mesure d'Aide financière pour la mise en commun d'équipements,...