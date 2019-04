Autoroutes 15 et 40 à Montréal et Mont-Royal - Début d'un chantier dans l'échangeur des Laurentides





MONTRÉAL, le 11 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route qu'un nouveau chantier se mettra en branle dans l'échangeur des Laurentides (croisement des autoroutes 15 et 40 à la jonction de Ville Mont-Royal et des arrondissements Ahuntsic-Cartierville et Saint-Laurent de la Ville de Montréal). Les travaux visent à remplacer des glissières et l'éclairage temporaire en place depuis le projet de réaménagement de l'échangeur réalisé entre 2010 et 2012.

Gestion de la circulation - du 15 avril jusqu'à la fin de l'été 2019

À compter du 15 avril, et ce, jusqu'à la fin de l'été, des fermetures partielles et complètes de nuit seront requises sur les autoroutes 15 (des Laurentides), 40 (Métropolitaine), dans les bretelles de l'échangeur ainsi que sur la voie de desserte de l'autoroute 40. Les usagers de la route sont invités à consulter le Québec 511 qui sera mis à jour quotidiennement.

Afin de sécuriser des aires de travail, les voies des autoroutes 15 et 40 seront déviées et rétrécies en tout temps dans le secteur de l'échangeur, et ce, selon l'avancement des travaux. À noter qu'aucune fermeture de voies de jour n'est planifiée pour ces travaux.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les entraves pourraient être reportées ou annulées.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

