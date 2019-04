Atlantic Towing établit de nouveaux partenariats avec les Premières Nations de la C.-B. dans le cadre du contrat délivré par la Garde côtière





VICTORIA, Colombie-Britannique, 11 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Atlantic Towing Limited (ATL) est heureuse d'annoncer trois nouveaux partenariats avec les collectivités autochtones de la Colombie-Britannique, pour qui la protection de l'océan, des côtes et des ressources marines est essentielle.



En août 2018, la Garde côtière canadienne a octroyé un contrat de trois à ATL pour la prestation de deux navires de remorquage d'urgence extracôtière qui seront utilisés dans les eaux côtières de la C.-B. Ces navires, le Eagle et le Raven, sont capables de remorquer de grands navires commerciaux en détresse, d'aider à prévenir des incidents de pollution marine éventuels et de contribuer au Plan de protection des océans du Canada. Les navires sont arrivés en C.-B. en décembre 2018.

Depuis, ATL est entrée en communication avec plusieurs collectivités des Premières Nations côtières. Ces conversations ont donné lieu à de nouvelles relations, y compris un accord de coentreprise entre Songhees Seafood & Steam et ESS-Compass Group Canada, un contrat avec Salish Sea Industrial Services et un plan visant à mettre en oeuvre des programmes de formation culinaire et d'équipe à la passerelle au Camosun College.

Établissement d'une nouvelle coentreprise

La coentreprise entre Songhees Seafood & Steam et ESS-Compass Group Canada a été précisément mise en place pour répondre aux besoins de restauration des vaisseaux d'ATL. Songhees Seafood & Steam s'occupera de l'approvisionnement alimentaire des navires pendant toute la durée du contrat.

« La Première Nation des Songhees est heureuse que Songhees Seafood & Steam profite de cette occasion, confie Christina Clarke, directrice générale. Nous sommes impatients de développer ce partenariat. Nous sommes heureux que Compass Group et Atlantic Towing nous aient invités à faire partie de l'aventure. Il s'agit d'une occasion incroyable et importante pour nous, car elle nous permettra de travailler tout près de chez nous, dans la mer des Salish. »

« J'estime qu'il est très important de montrer aux jeunes comment collaborer avec des partenaires et quels types de possibilités s'offrent à eux, confie Catharine Davies, gestionnaire des ventes et des événements chez Songhees Seafood & Steam. Il s'agit pour eux d'une excellente occasion d'apprentissage et de perfectionnement. »

Prestation de services d'entretien de navires

ATL a également mis en place un partenariat avec Salish Sea Industrial Services, qui fournira des services d'entretien de navires pendant toute la durée du contrat avec la Garde côtière canadienne. Salish Sea Industrial Services, une coentreprise entre la Première Nation Esquimalt, la Première Nation des Songhees et le groupe d'entreprises Ralmax, entretient les navires depuis leur arrivée en décembre.

« Salish Sea est impatiente de fournir des services maritimes et côtiers à Atlantic Towing, confie Gary Leibel, dirigeant principal des finances de Salish Sea Industrial Services. L'entreprise souhaite soutenir les entreprises et les habitants de la côte et sait à quel point les eaux côtières sont importantes pour les collectivités côtières des Premières nations et tous les Canadiens. Nous aimons cette présence et cette réceptivité sur la côte. »

« Cette collaboration avec Atlantic Towing constitue une occasion unique et stimulante pour Salish Sea Industrial Services, ajoute Karen Dick-Tunkara, conseillère de la Première nation de Songhees et membre du conseil d'administration de Salish Sea Industrial Services. Nous nous affairons à développer un nouveau secteur d'activité et une nouvelle expertise et sommes heureux de participer de façon utile à la protection du littoral de la Colombie-Britannique. Pendant des milliers d'années, ces eaux ont constitué une source de nourriture importante et une voie de transport pour toutes les Premières Nations côtières. Elles font encore partie intégrante de ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes fiers de participer à leur protection. »

Possibilités pour les générations futures

Dans le cadre d'un effort continu visant à favoriser la compétence et l'enseignement maritimes, ATL soutient plusieurs programmes de formation des cadets de la marine dans le Canada atlantique depuis de nombreuses années. Plus de 50 cadets ont fait partie de la flotte d'ATL en 2018 seulement.

Comme elle a récemment entrepris des activités sur la côte de la C.-B., ALT discute avec plusieurs collectivités autochtones et le collège Camosun relativement à l'élaboration de programmes de formation culinaire et d'équipe à la passerelle pour les étudiants et les jeunes du coin.

« L'élaboration de ces programmes de formation concernant les collectivités des Premières Nations de la C.-B. constitue le prolongement naturel des programmes actuellement en place sur la côte Est, précise Gilles Gagnon, vice-président et directeur général d'ATL. Nous sommes impatients de lancer le programme. »

Prochaines étapes

Atlantic Towing Limited est déterminée à continuer à collaborer avec les collectivités côtières de la C.-B. et à mettre en oeuvre un système de soutien local entre la Garde côtière canadienne, des partenaires locaux et les organisations souhaitant protéger nos océans pour les générations futures.

« Nous sommes honorés que la Garde côtière canadienne nous ait choisis et de contribuer au Plan de protection des océans du Canada sur la côte Ouest, ajoute Wayne Power, vice-président du groupe de la division du transport et de la logistique de J.D. Irving. Nous sommes heureux de continuer à collaborer avec les collectivités côtières de la Colombie-Britannique dans le cadre de cette importante initiative. »

À PROPOS DE ATLANTIC TOWING LIMITED :

Ayant son siège social à Saint John, au Nouveau-Brunswick, Atlantic Towing Limited offre divers services maritimes, y compris des services de remorquage portuaire, de remorquage côtier, d'exploration pétrolière et gazière extracôtière et de soutien technique. Ses navires de classe mondiale sont équipés de technologies à la fine pointe et opérés par des équipages polyvalents et expérimentés. Ses membres d'équipage et son personnel fixe à terre sont reconnus pour leur travail en toute sécurité, la qualité du service qu'ils offrent et leur esprit d'équipe. L'entreprise est certifiée Alliance verte. Atlantic Towing fait partie de la famille d'entreprises spécialisées en transport et en logistique de JDI.

À PROPOS DE SONGHEES SEAFOOD & STEAM :

La Première Nation des Songhees a fait l'acquisition de Songhees Seafood & Steam en 2015. Faisant affaire sous le nom de Songhees Events and Catering, l'entreprise offre des services de traiteur, de banquet et de camion-restaurant et exploite un café-galerie au Centre Songhees Wellness. Le chef David Roger, acclamé par la critique, dirige l'entreprise. Songhees Events and Catering est reconnue pour ses remarquables plats et son excellent service. En collaboration avec la Première Nation des Songhees et le collège Camosun, Songhees Events and Catering offre des formations et des expériences de travail aux étudiants du programme d'arts culinaires autochtones, d'hébergement et de gestion touristique.

À PROPOS DE ESS AND COMPASS GROUP CANADA :

ESS North America possède plus de 40 ans d'expérience dans le domaine du soutien à distance et constitue le leader du marché des solutions de soutien complet pour les clients oeuvrant dans les domaines de la construction, du pétrole et du gaz, des mines et de la défense. Compass Group Canada est la plus importante entreprise de services alimentaires et de services de soutien au pays, faisant appel à plus de 25 000 associés travaillant dans plus de 2200 emplacements partout au pays. L'entreprise se spécialise dans la prestation de services alimentaires et de services de soutien, y compris lors des événements sportifs et récréatifs d'envergure ainsi que dans les salles à manger et les cafés de direction, les écoles, les universités, les résidences pour personnes âgées, les hôpitaux, les camps éloignés et les plateformes pétrolières.

À PROPOS DE SALISH SEA :

Salish Sea Industrial Services est le fruit d'une coentreprise entre la Première Nation Esquimalt, la Première Nation Songhees et le groupe d'entreprises Ralmax. Depuis sa fondation en 2012, l'entreprise doit son excellente réputation à la qualité de ses services, à sa fiabilité et à son respect des échéances. Salish Sea est une fière entreprise autochtone enregistrée qui se spécialise dans la prestation de services industriels maritimes.

À propos de J.D. Irving, Limited :

Établie en 1882, J.D. Irving, Limited (JDI) est composée d'un groupe diversifié d'entreprises oeuvrant dans les domaines de l'agriculture, de la construction, des biens de consommation, de l'alimentation, de la foresterie, de la vente au détail, de la construction de navires et du transport. Comptant sur une équipe de plus 16 000 employés à temps plein travaillant au Canada et aux États-Unis, JDI a recours à des pratiques exemplaires et à des initiatives d'amélioration et d'innovation continues pour offrir des produits et des services de première qualité à sa fidèle clientèle.

JDI s'efforce d'avoir des répercussions positives sur les collectivités en accordant la priorité à la durabilité sociale, commerciale et environnementale.

