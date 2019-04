Des terrasses plus tôt, des trottoirs plus verts et des quartiers plus propres





MONTRÉAL, le 11 avril 2019 /CNW Telbec/ - Plusieurs projets se préparent à l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension en vue de la belle saison et laissent présager un printemps animé sur les rues commerciales et un été chargé pour les équipes des Travaux publics en matière de verdissement et de propreté.

Profiter plus tôt des belles journées sur les terrasses

Les commerçants peuvent dorénavant déployer leurs terrasses dès le 1er avril, alors que la règlementation municipale ne le permettait auparavant qu'à partir du 1er mai. Ce changement au Règlement sur les cafés-terrasses permettra à tous de profiter davantage des journées hâtives d'ensoleillement tout en devançant l'animation des rues commerciales au printemps. Par cette modification, l'arrondissement souhaite accorder plus de flexibilité aux commerçants et demeurer à l'écoute de leurs priorités.

Les trottoirs passent du gris au vert

Cet été, une équipe entière se consacrera à la déminéralisation des trottoirs. La déminéralisation, c'est réduire la superficie bétonnée des trottoirs en agrandissant les fosses d'arbres existantes et en créant de nouveaux carrés d'arbres. Grâce à ce travail, l'arrondissement vise à augmenter la couverture végétale sur le territoire et réduire l'ampleur des îlots de chaleur. L'équipe des parcs veillera à réaliser les travaux d'excavation, de plantation et d'entretien des jeunes arbres. En plus des fosses d'arbres qui s'ajouteront sur les rues, des bandes seront excavées en périphérie de certaines ruelles pour y augmenter la canopée.

Une équipe d'étudiants se consacrera à la propreté cet été

Vingt-six étudiants joindront l'équipe des travaux publics cet été pour améliorer la propreté sur le territoire de l'arrondissement. De juin à août, cette brigade de propreté s'activera dans les rues, en particulier les artères commerciales et les pôles d'intérêt, ainsi que dans les parcs et les espaces verts pour ramasser les déchets au sol, balayer les trottoirs, retirer l'affichage sauvage sur le mobilier urbain et arracher l'herbe à poux. Cette opération de nettoyage se déroulera tous les jours et permettra d'améliorer grandement la propreté des lieux sélectionnés. L'objectif de la mission est aussi d'offrir un cadre de vie agréable aux personnes qui habitent ou visitent l'arrondissement.

