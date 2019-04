Recommandations sur les pesticides ignorées par le MAPAQ - « Le ministre Lamontagne doit arrêter de faire l'autruche » -Émilise Lessard-Therrien





QUÉBEC, le 11 avril 2019 /CNW Telbec/ - La députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue et critique solidaire en matière d'agriculture, Émilise Lessard-Therrien, s'inquiète du fait que le ministère de l'Agriculture n'ait jamais donné suite aux solutions proposées en 2016 par l'Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA) afin de réduire l'usage des pesticides, et demande au ministre André Lamontagne d'agir rapidement en s'appuyant sur ces recommandations.

« Depuis 2016, le MAPAQ est au courant de l'existence de nombreuses solutions de rechange aux pesticides, et il a délibérément mis le couvercle sur la marmite. M. Lamontagne peut bien renvoyer la balle aux libéraux en disant que c'était à eux d'agir en 2016, mais la réalité, c'est que ça fait déjà plus de six mois qu'il est en poste. À sa place, la première chose que j'aurais fait, c'est de me demander si on a des études, de la documentation qui a été produite par le passé. J'ai bien du mal à m'imaginer que le ministre n'était pas au courant de l'existence de ce document », a souligné Mme Lessard-Therrien.

La députée solidaire, qui a déposé ce matin une motion en chambre afin de demander au gouvernement d'agir rapidement dans le dossier des pesticides en s'appuyant sur les recommandations de l'IRDA, s'explique mal la décision du MAPAQ d'ignorer ces solutions pourtant très concrètes, et presse le ministre d'inverser la tendance en matière de recours aux pesticides.

« Pourquoi le MAPAQ a-t-il volontairement ignoré les solutions avancées dans ce document? Je n'ai pas la réponse, mais ce que ça laisse présager, c'est que le lobby des pesticides y est pour quelque chose. Il y a certainement des gens dans l'industrie qui n'avaient pas intérêt à ce que l'on rende public ce rapport. Ça fait maintenant des semaines qu'on parle des pesticides et de l'influence démesurée des lobbys sur le MAPAQ. Il est temps que le ministre arrête de faire l'autruche et qu'il agisse rapidement en s'appuyant sur les recommandations de l'IRDA », a conclu Émilise Lessard-Therrien.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Communiqué envoyé le 11 avril 2019 à 13:53 et diffusé par :