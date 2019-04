Annonce des finalistes de la 26e édition du Grand prix canadien des produits nouveaux





La liste des produits retenus en sélection finale propose des repas plus exotiques, faciles à préparer, reflétant le désir des consommateurs de vivre de nouvelles expériences alimentaires non conventionnelles à la maison.

TORONTO, le 11 avril 2019 /CNW/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est ravi de révéler les finalistes de la 26e édition du Grand Prix canadien des produits nouveaux.

Les finalistes de la 26e édition du Grand Prix canadien des produits nouveaux représentent les 114 nouveaux produits les plus impressionnants sur le marché des aliments et produits de consommation lancés sur le marché canadien en 2018.

Les mises en candidature provenaient autant de nouveaux fournisseurs que de fournisseurs bien établis, de petites boutiques et de commerces familiaux de partout au Canada.

« Les Canadiens cherchent à donner une touche plus aventureuse à leurs repas de tous les jours. Bien que tout le monde ne puisse pas être un grand chef, les consommateurs cherchent de plus en plus à créer chez eux des saveurs sophistiquées ressemblant à celles d'un restaurant », a déclaré Diane J. Brisebois, présidente et chef de la direction du Conseil canadien du commerce de détail. « Les Canadiens ont soif de nouveauté et les détaillants ont répondu à leur demande. Les produits de cette année sont exceptionnels et notre panel de 28 juges a été particulièrement impressionné par la qualité et le profil de saveur de ces nouveaux produits. »

« Les finalistes de cette année reflètent également l'enthousiasme croissant des Canadiens pour une liste d'ingrédients plus exotiques, mais simples », a déclaré Marcus A. Von Albrecht, chef et président du jury, qui a supervisé le Grand Prix canadien des produits nouveaux au cours des 20 dernières années. « Au fil des ans, nous constatons une nette tendance à un assortiment de produits alimentaires à la fois davantage orienté vers la diversité des cultures que vers des ingrédients plus épurés et plus sains. »

Le jury de cette année, composé de 28 experts de l'industrie alimentaire et des épiceries, a évalué les produits en fonction de l'innovation, du goût, de l'expérience et de l'emballage. Le processus d'évaluation rigoureux exige que, pour devenir finaliste, les produits obtiennent une note globale d'au moins 70 %. Les finalistes peuvent utiliser le label du prestigieux Grand Prix canadien des produits nouveaux pour leurs produits et bénéficier d'une vaste exposition dans de nombreuses publications numériques et imprimées, distribuées aux Canadiens à travers le pays. Le CCCD fait également une large promotion des prix par le biais de son magazine bien connu, le Canadian Retailer.

Les lauréats de la 26e édition du Grand Prix canadien des produits nouveaux seront annoncés lors du gala de remise des prix qui aura lieu le 29 mai 2019, après le deuxième jour de la conférence annuelle STORE du Conseil canadien du commerce de détail, la plus importante conférence sur le commerce de détail au Canada.

Voici la liste complète des finalistes du Grand Prix canadien des produits nouveaux.

D'autres organisations collaborent avec le CCCD pour célébrer la 26e édition du Grand Prix canadien des produits nouveaux. Pour les dernières nouvelles, visitez le www.rccgrandprix.ca/fr

Pour acheter des billets, visitez le http://www.rccgrandprix.ca/fr/billets-gala

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

Le commerce de détail est le plus important employeur privé au Canada; plus de 2,1 millions de Canadiens travaillent dans notre industrie. En 2018, le secteur a généré des salaires évalués à plus de 76 milliards de dollars et les ventes du secteur ont atteint 375 milliards de dollars, sans compter les ventes de véhicules et de carburant. Les membres du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) représentent plus des deux tiers des ventes au détail réalisées au Canada. Le CCCD est un organisme sans but lucratif financé par l'industrie et représente des entreprises de petite, moyenne et grande taille dans l'ensemble des communautés d'un bout à l'autre du pays. Reconnu comme étant La voix des détaillantsMC au Québec et au Canada, le CCCD représente plus de 45 000 commerces de tous types, notamment des grands magasins, des épiceries, des magasins spécialisés, des magasins à rabais, des magasins indépendants et des marchands en ligne. CommerceDetail.org

95 % des détaillants qui vendent des produits alimentaires sont membres du CCCD. Ils fournissent des services essentiels et sont des employeurs importants au sein des communautés, grandes et petites, à travers le pays. Ils possèdent des gammes de marques privées reconnues et offrent des produits dans l'ensemble des catégories alimentaires.

SOURCE Conseil canadien du commerce de détail

Communiqué envoyé le 11 avril 2019 à 12:58 et diffusé par :