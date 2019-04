Lemonade annonce un cycle de financement de série D de 300 millions de dollars





Lemonade, la compagnie d'assurance s'appuyant sur l'intelligence artificielle et l'économie comportementale, a annoncé aujourd'hui la finalisation d'un cycle de de financement de série D de 300 millions de dollars, sous la direction de SoftBank Group ("SoftBank"), avec la participation d'Allianz, General Catalyst, GV (anciennement Google Ventures), OurCrowd, et Thrive Capital. Lemonade projette d'utiliser les fonds pour accélérer son expansion aux États-Unis et en Europe en 2019, et pour explorer de nouvelles gammes de produits.

Créée par Daniel Schreiber et Shai Wininger, deux experts aguerris du secteur, Lemonade est une société technologique disposant également d'une accréditation en tant qu'assureur général et de biens. La société propose depuis fin 2016 des assurances aux propriétaires et locataires immobiliers à New York, et devient aujourd'hui disponible à la majeure partie de la population américaine. Lemonade est actuellement classé premier émetteur d'assurance aux locataires du pays.

En plus de numériser la totalité du processus d'assurance, réduit les coûts et la bureaucratie via des dons. En inversant le modèle d'assurance traditionnelle, Lemonade prélève un montant forfaitaire pour contourner la problématique émanant du versement d'indemnités et de l'impératif de bénéfices, et reverse une portion des primes non réclamées à des organismes à but non lucratif dans le cadre de son initiative annuelle baptisée "Giveback".

"En moins de trois ans, Lemonade s'est déployé aux États-Unis, a effectué des dons à des dizaines d'associations caritatives choisies par notre communauté, et a changé en profondeur les interactions entre une nouvelle génération d'assurés et d'assureurs", déclare Daniel Schreiber, PDG et cofondateur de Lemonade. "Nous aspirons à incarner la compagnie d'assurance du 21e siècle: une marque internationale appréciée et pérenne sur plusieurs générations; une organisation fondée sur une architecture numérique, permettant une exécution encore plus rapide et efficace des opérations, pour garantir une clientèle encore plus satisfaite."

Entièrement créé à partir d'un substrat numérique, Lemonade recueille 100 fois plus de données que les assureurs traditionnels, ce qui permet à la société de générer des informations fortement prédictives, avec la garantie d'améliorer sans relâche la souscription et la tarification.

"Nous avons vu Lemonade transformer le secteur de l'assurance grâce à l'utilisation des mégadonnées et de l'IA, et disposer d'un portefeuille d'un demi-million de foyers en à peine plus de deux ans, ce qui représente une croissante absolument époustouflante", déclare Shu Nyatta, responsable des investissements chez SoftBank Group et membre du conseil d'administration de Lemonade. "Et nous sommes persuadés que le meilleur reste à venir. La proposition de valeur de Lemonade, ainsi que la valeur ajoutée générée par son modèle, en font une des marques les plus intéressantes, différenciées et prometteuses qui soit."

La transaction, qui est sujette aux conditions de clôture usuelles, approbations réglementaires comprises, devrait être finalisée dans le courant du deuxième trimestre 2019.

À propos de Lemonade

Lemonade Insurance Company est une compagnie d'assurance proposant aux propriétaires et aux locataires immobiliers des polices s'appuyant sur l'intelligence artificielle et l'économie comportementale. En remplaçant les courtiers et la bureaucratie par des bots et de l'apprentissage machine, Lemonade tend à réaliser des opérations sans formalités administratives et avec une instantanéité totale. En qualité de corporation certifiée de catégorie B, dans laquelle les bénéfices de souscription sont versés à des organismes à but non lucratif, Lemonade replace le secteur de l'assurance dans la sphère du bien commun, plutôt que dans celle des maux nécessaires. Lemonade est actuellement disponible à la majorité de la population américaine, et fera prochainement son entrée en Europe dans le cadre de son expansion mondiale.

Suivez toute notre actualité sur http://www.lemonade.com, @lemonade_inc ou http://www.facebook.com/lemonade.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 11 avril 2019 à 12:45 et diffusé par :