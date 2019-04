RF IDeas présente ses lecteurs par segments sécurisés pour les cartes à puce intelligentes sans contact LEGIC





RF IDeas, le fournisseur de la plateforme d'entreprise de premier plan pour l'acquisition d'identité dans des solutions d'authentification et d'accès sécurisées, propose désormais des lecteurs de cartes à puce intelligentes pour les informations d'identification LEGIC conçues pour une intégration facile dans les systèmes tiers de toutes les sortes, et notamment, les imprimantes multifonctions, les dispositifs de santé, les contrôleurs d'automatisation et plus encore.

Utilisées dans le monde entier, les cartes intelligentes LEGIC intègrent un concept de sécurité par jeton principal breveté et peuvent coder des données supplémentaires pour jusqu'à 127 applications de sécurité personnalisées. Cependant, seul un lecteur compatible LEGIC peut être configuré pour lire ces données supplémentaires, et ces caractéristiques avancées restent souvent inutilisées.

Aujourd'hui, RF IDeas introduit deux lecteurs conçus pour libérer le plein potentiel de la technologie LEGIC :

pcProx ® , un lecteur à fréquence unique pour LEGIC et les autres cartes intelligentes à 13,56 MHz

, un lecteur à fréquence unique pour LEGIC et les autres cartes intelligentes à 13,56 MHz pcProx® Plus SP, un lecteur à fréquence double pour les cartes dans la proximité des 125 kHz et les cartes intelligentes à 13,56 MHz, y compris LEGIC, présentant un facteur de forme ultraplat pour une intégration facile sur ou au sein du dispositif.

Ces lecteurs prennent en charge la technologie LEGIC prime et la plus récente LEGIC advant, offrant ainsi aux clients la capacité de poursuivre leur prise en charge des informations d'identification traditionnelles et de mettre à niveau ou de migrer les lecteurs à tout moment selon les besoins. La famille pcProx fonctionne également avec un large éventail de cartes non LEGIC.

Ce que signifie une véritable sécurité

Tout lecteur conforme à la norme ISO peut authentifier le numéro de série d'une carte conforme à la norme ISO. Mais la véritable sécurité vient de la capacité à configurer les données par segment sur la carte, et à les extraire à l'aide d'un lecteur disposant des clés de chiffrement appropriées. C'est l'avantage de la technologie LEGIC, et elle est désormais disponible sur des lecteurs fiables conçus pour une intégration facile via USB dans pratiquement tous les dispositifs.

Pour en apprendre davantage, visitez la page www.rfideas.com/products/readers

À propos de RF IDeas

RF IDeas, Inc. figure parmi les leaders dans l'espace des lecteurs de carte et de badge des employés pour les soins de santé, la production, le gouvernement et l'entreprise. Partenaires d'importantes sociétés technologiques, les lecteurs RF IDeas ouvrent la voie à des solutions innovantes pour l'authentification unique, l'impression sécurisée, le suivi de la présence et d'autres applications nécessitant l'authentification. RF IDeas est une filiale de Roper Technologies. Pour plus d'informations sur les solutions RF IDeas, accédez à la page du Centre de connaissances www.rfideas.com/knowledge-center.

RF IDeas® et pcProx® sont des marques déposées de RF IDeas, Inc. Toutes les autres marques de commerce, marques de service ou appellations de produits ou de services appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

