The North West Company Inc. a publié ses états financiers consolidés vérifiés et annonce des changements à son conseil d'administration





WINNIPEG, Manitoba, 11 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX:NWC): The North West Company Inc. (la « Société » ou « North West ») a publié aujourd'hui ses états financiers consolidés vérifiés annuels pour l'exercice terminé le 31 janvier 2019, et son rapport de gestion annuel pour la même période.



Ces documents peuvent être consultés sur le profil de North West sur le site Web de SEDAR www.sedar.com et sur le site Web de North West : www.northwest.ca.

Nouvel ajout au conseil d'administration

North West annonce la nomination de Jennefer J. Nepinak à son conseil d'administration avec effet au 11 avril 2019. Mme Nepinak est la conseillère principale du président, aux relations avec les peuples autochtones au Musée canadien pour les droits de la personne et sera nommée à l'Université de Winnipeg, vice-rectrice associée pour l'engagement envers les peuples autochtones, le 1er août 2019. H. Sanford Riley, président du conseil d'administration, a déclaré : « Nous sommes heureux d'accueillir Jennefer à notre conseil d'administration. Son expérience au Musée canadien pour les droits de la personne et à l'Université de Winnipeg, ainsi que son expérience juridique et son orientation stratégique, donneront au conseil d'administration une perspective unique et de valeur sur les problèmes principaux qui touchent North West, y compris l'évolution de nos relations avec les communautés autochtones. »

Le profil de North West Company Inc.

North West Company Inc., à travers ses filiales, est le chef de file de la vente au détail de produits alimentaires et des produits et services de tous les jours pour les communautés rurales et les milieux urbains au Canada, en Alaska, dans les îles du Pacifique Sud et des Caraïbes. North West exploite 244 magasins sous les noms commerciaux suivants : Northern, NorthMart, Giant Tiger, Alaska Commercial Company, Cost-U-Less et RiteWay Food Markets, et totalise des ventes annuelles d'environ 2 milliards $ CA.

Les actions ordinaires de North West se négocient sous le symbole « NWC » à la bourse de Toronto.

