Mise au point de l'Autorité des marchés financiers





MONTRÉAL, le 11 avril 2019 /CNW Telbec/ - L'Autorité des marchés financiers a pris connaissance des éléments contenus dans un article paru ce matin concernant une enquête visant SNC-Lavalin.

L'Autorité tient d'abord à affirmer haut et fort que jamais elle n'a fait l'objet de pression dans ce dossier, ni dans aucun autre dossier, et que toute insinuation voulant que des considérations politiques aient pu intervenir dans le déroulement de cette enquête est totalement fausse. Cela n'a jamais été le cas sous aucune forme que ce soit.

L'Autorité maintient et réaffirme que cette enquête, appelée « projet Faucon », a été menée avec diligence de l'ouverture de celle-ci, en 2012, jusqu'à sa fermeture, en 2015, et qu'elle s'appuie sur des conclusions solides, justifiées et documentées.

Ainsi, les allégations voulant que cette enquête ait fait l'objet de complaisance ou encore que l'Autorité ait fermé les yeux sur SNC-Lavalin sont non fondées.

À cet égard, l'intégrité de l'Autorité des marchés financiers est primordiale et non négociable. La qualité et la crédibilité de ses processus d'enquête reposent notamment sur l'application de mesures d'éthique très strictes envers tout employé impliqué dans de tels dossiers. L'Autorité s'est assurée d'appliquer scrupuleusement ces mesures dans le cadre du « projet Faucon ».

En terminant, l'Autorité accueille positivement l'initiative du ministre des Finances de demander au Conseil consultatif de régie administrative (CCRA) de se pencher sur ce dossier et de lui faire les recommandations appropriées. L'Autorité entend offrir toute la collaboration requise.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

www.lautorite.qc.ca

Twitter : @lautorite

SOURCE Autorité des marchés financiers

Communiqué envoyé le 11 avril 2019 à 12:10 et diffusé par :