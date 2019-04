La directrice de la région de l'Ontario d'Unifor est disponible pour commenter après la présentation du budget de l'Ontario





TORONTO, le 11 avril 2019 /CNW/ - Naureen Rizvi, directrice de la région de l'Ontario d'Unifor, sera disponible pour commenter le budget 2019 de l'Ontario 2019 après sa présentation.

Naureen Rizvi assistera au discours du budget et au point de presse à l'édifice de l'Assemblée législative de l'Ontario le jeudi 11 avril 2019 à 16 h.

« Les travailleuses et travailleurs de l'Ontario s'unissent autour de la défense des services publics, de meilleurs soins de santé, une meilleure éducation et un meilleur avenir pour nos familles, a déclaré Naureen Rizvi. C'est la responsabilité du gouvernement provincial de maintenir ces services et d'écouter la population de l'Ontario, et non de continuer sur la voie des compressions et de la destruction. »

Dans un mémoire prébudgétaire, Unifor a recommandé que le gouvernement provincial fasse marche arrière et finance entièrement les soins de santé et les soins de longue durée en Ontario. Le syndicat a également exigé que le gouvernement mette fin à son attaque contre les droits des travailleurs et les étudiants.

Dans toute la province, les membres d'Unifor organisent des événements de visionnement du budget qui sont ouverts aux médias. Pour en savoir davantage, consultez unifor.org.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou planifier une entrevue, contactez Sarah McCue, représentante aux communications d'Unifor au 416-458-3307 (cell.) ou sarah.mccue@unifor.org.

