TC Transcontinental répond aux allégations de SaltWire Network





MONTRÉAL, 11 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- TC Transcontinental (TSX : TCL.A TCL.B) a été informée des procédures judiciaires intentées par SaltWire Network en lien avec la transaction impliquant la vente, en 2017, des actifs médias de la Société dans les provinces de l'Atlantique.



« Nous n'avons pas encore reçu la poursuite, donc nous n'avons pas eu l'occasion de l'étudier, a déclaré François Olivier, président et chef de la direction de TC Transcontinental. Nous avons confiance que la vente de nos actifs médias dans les provinces de l'Atlantique a été réalisée sur la base d'une information juste, exacte et fournie au moment opportun. Nous avons l'intention de nous défendre vigoureusement devant les tribunaux. »

TC Transcontinental est une organisation honorable qui a réalisé bien au-delà de 100 transactions depuis sa fondation. « Notre Société a toujours été reconnue pour son intégrité et pour l'exploitation de ses activités conformément aux normes éthiques et aux pratiques d'affaires les plus rigoureuses, a ajouté M. Olivier. Nous appliquons les mêmes principes dans nos activités de fusions et d'acquisitions. »

Par ailleurs, SaltWire Network a manqué à ses obligations de paiement et est en bris de contrat avec TC Transcontinental. La Société considère ainsi entamer une action reconventionnelle contre SaltWire Network.

La Société ne commentera pas davantage pour le moment.

