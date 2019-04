China Wedding Expo 2019 - Le rendez-vous est pris en juillet au NECC





SHANGHAI, 11 avril 2019 /PRNewswire/ --Accueilli par le CCPIT (Conseil chinois pour la promotion du commerce international), le sous-conseil de Shanghai et la Société chinoise du portrait photographique (China Portrait Photography Society, CPPS), organisé par Shanghai International Exhibition Company, le 36e salon chinois du mariage (China Wedding Expo) aura lieu du 10 au 12 juillet 2019 au National Exhibition and Convention Center de Shanghai (« NECC »). Le salon international de la photo de bébés de Shanghai (automne) 2019 et le salon de la photo et de l'image (Photo & Imaging Shanghai) 2019 se tiendront simultanément. Couvrant une surface d'exposition totale de 150 000 mètres carrés, le salon devrait rassembler plus de 1 000 exposants, qui présenteront leurs derniers produits.

Une plate-forme commerciale à guichet unique pour l'univers du mariage

Grâce à ses 18 ans d'efforts et de développement, China Wedding Expo est devenue une plate-forme commerciale à guichet unique abritant quatre sous-expositions dans douze aires d'exposition, à savoir : le Salon de la photographie sur le thème du mariage et des vidéos de lune de miel de Shanghai, la foire commerciale internationale du secteur du mariage de Shanghai, le Salon international des robes, des accessoires de mode et du maquillage pour les mariées de Shanghai, sans oublier le Salon des albums photo de mariage, des cadres et des consommables de Shanghai. Ces sous-expositions sont des évènements indépendants articulés autour de leurs propres espaces et thèmes, mais ils constituent des éléments essentiels du China Wedding Expo, car ils créent à eux tous un salon complet pour le monde du mariage, qui est réputé pour donner le ton dans cet univers et qui exerce une grande influence en tant qu'évènement professionnel et international. Plus de 1 000 nouveaux produits devraient faire leur apparition sur le salon en juillet et attirer l'attention du public national et international.

De nombreuses collaborations, des interactions novatrices

China Wedding Expo a toujours mis l'accent sur les hauts lieux et les tendances du secteur. Grâce à son mode innovant de présentation et ses services sans cesse mis à jour, il suit le rythme des dernières exigences et caractéristiques en date d'un développement sain du secteur. China Wedding Expo 2019 comptera trois halls d'exposition pour présenter divers produits personnalisés liés au mariage. Notons qu'un grand nombre d'activités magnifiques se dérouleront simultanément, visant à offrir une plate-forme de partage animée par l'esprit « gagnant-gagnant » aux exposants et aux visiteurs. Parmi ces activités figurent le Forum commercial international du secteur de mariage de Shanghai 2019 et le Forum international sur la post-production des images de Shanghai (automne) 2019. Un grand nombre de forums et de conférences rassembleront des experts qui interpréteront les tendances du secteur et feront part de leurs expériences réussies, dans le but de créer une plate-forme d'interaction ouverte qui profite à tous. Parallèlement à cela, la Shanghai Bridal Fashion Week 2019 - Semaine de la mode pour les mariées (automne) - réservera une fois de plus des surprises sur son fantastique podium.

Qui plus est, le salon international de la photo de bébés de Shanghai (automne) 2019 présentera à son public ses évènements parallèles - le défilé de mode de vêtements pour enfants de Shanghai (automne) 2019 et la conférence sur la sortie des articles de mode pour les enfants 2019. Photo & Imaging Shanghai 2019 organisera un concours de photographie et offrira aux visiteurs une série de conférences animées par des photographes de renom, ainsi que des évènements de lancement de nouveaux produits.

Dates : du 10 au 12 juillet 2019 (China Wedding Expo, Baby Photo Expo)

du 10 au 13 juillet 2019 (Photo & Imaging Shanghai 2019)

Lieu de l'exposition : National Exhibition and Convention Center (Shanghai)

Adresse : nº 333 Songze Avenue, Qingpu District, Shanghai (Entrée Nord)

nº 1888 Zhuguang Rd, Qingpu District, Shanghai (Entrée Ouest)

Site Web : www.chinaweddingexpo.com.cn

