Sportscene réalise une solide croissance au 1er semestre et poursuit le développement de son portefeuille de bannières

MONTRÉAL, le 11 avril 2019 /CNW Telbec/ - GROUPE SPORTSCENE INC. (« Sportscene » ou « la Société ») (TSXV: SPS.A) annonce ses résultats du deuxième trimestre et des six premiers mois de l'exercice 2019. La Société continue de récolter les fruits du repositionnement accompli avec succès de sa bannière La Cage - Brasserie sportive et de développer son portefeuille de bannières et de marques de commerce dans différentes niches de la restauration. Les six premiers mois de l'exercice 2019 ont été très actifs en nouveaux développements et investissements en plus d'avoir été marqués par une solide croissance.

Performance financière du deuxième trimestre et du premier semestre de 2019

Pour les 13 semaines terminées le 24 février 2019, les produits consolidés de Sportscene se sont élevés à 29,6 millions $, soit une hausse de 15,9 % reflétant la croissance des ventes totales des restaurants(1). Cette hausse résulte principalement de la croissance des ventes moyennes par restaurant comparable(2) dans le réseau des Cages et de la contribution du restaurant Moishes acquis le 10 décembre 2018. Le BAIIA ajusté consolidé(3) a augmenté de 3,6 % pour se chiffrer à 2,5 millions $. Quant au résultat net, il s'est légèrement accru pour passer à 0,5 million $ ou 0,07 $ par action(4).

Pour le premier semestre, les produits consolidés se sont élevés à 57,5 millions $, soit une hausse de 13,3 % qui reflète la croissance des ventes totales des restaurants(1). Le BAIIA ajusté consolidé(3) s'est chiffré à 5,6 millions $, en hausse de 11,3 %. Le résultat net a atteint 1,6 million $ ou 0,19 $ par action(4), en hausse de 24,9 % sur celui du premier semestre de l'exercice précédent.

Au cours de la première moitié de 2019, la Société a investi 9,1 millions $ principalement en regroupements d'entreprises et acquisition d'immobilisations, dont les retombées se matérialiseront au cours des prochains trimestres.

« Au cours des prochains trimestres, la croissance de la bannière La Cage - Brasserie Sportive proviendra principalement des nouvelles initiatives visant à valoriser l'offre de restauration tout en optimisant les coûts d'exploitation, ainsi que de la contribution de la Cage corporative ouverte récemment. Nous continuerons de miser sur le développement technologique, la formation, l'ajout de canaux de distribution dont la livraison à domicile, la fidélisation de la clientèle et la modernisation en cours du réseau des Cages. À cette croissance, s'ajouteront les retombées de l'intégration de Moishes ainsi que les contributions progressives de nos nouvelles bannières en développement », a commenté le président et chef de la direction, Jean Bédard.

Principaux développements

L'intégration de l'entreprise Moishes, acquise au deuxième trimestre, progresse de façon très satisfaisante. Rappelons que cette transaction incluait le célèbre steakhouse, des marques de commerce et les activités de distribution des produits Moishes vendus dans des supermarchés du Canada.

Tel que planifié, un premier établissement sous la bannière À Domicile a été inauguré à Laval le 31 janvier dernier. En phase de rodage, ce concept original de restauration rapide de qualité, avec ses aires de divertissement conviviales, gagne rapidement la faveur de la clientèle cible des 18-35 ans.

L'optimisation et l'expansion de la bannière La Cage demeurent à l'ordre du jour avec la priorité constante de faire évoluer l'offre de restauration basée essentiellement sur des produits frais et locaux. À cet effet, La Cage - Brasserie sportive a obtenu récemment la certification Aliments du Québec. De plus, une Cage corporative a été inaugurée au début avril à Gatineau. L'excellent programme Club Cage conçu sur mesure pour cibler les besoins et les attentes des clients et les récompenser de leur loyauté a connu un grand succès au deuxième trimestre et compte maintenant plus de 140 000 participants.

La Société intensifie le développement de ses activités de vente de produits en épicerie alors qu'il est prévu qu'une quinzaine de nouveaux produits seront disponibles en supermarchés sous la marque La Cage et certifiés Aliments du Québec, au cours de l'été 2019. À l'offre de produits La Cage s'ajoutent maintenant les produits de marque Moishes.

Profil

Groupe Sportscene est un pionnier et un leader dans le créneau de la restauration d'ambiance au Québec où il exploite depuis 1984 le réseau de restaurants La Cage - Brasserie sportive (« La Cage »), concept axé sur l'esprit sportif et une offre de restauration fraîche de provenance locale. Jouissant d'une forte image de marque, La Cage est implantée à la grandeur de la province et regroupe présentement 43 établissements. Sportscene poursuit la diversification de son offre de restauration par son partenariat dans les restaurants déjeuner L'Avenue, son exploitation du steakhouse Moishes, l'implantation du concept À Domicile, les restaurants de cuisine asiatique P.F. Chang's et sa division La Cage - Traiteur événementiel, faisant ainsi de la Société un incontournable dans la restauration au Québec. Aux activités de restauration de Sportscene s'ajoute la vente au détail de produits en épicerie des marques La Cage et Moishes.

Les mesures suivantes utilisées par la Société ne sont pas des mesures conformes aux Normes internationales d'information financière (« IFRS ») :

(1) Les ventes totales des restaurants correspondent aux ventes réalisées par l'ensemble des restaurants opérant sous les différentes bannières de la Société, qu'ils soient corporatifs, détenus en coentreprises ou franchisés. (2) Les ventes moyennes par restaurant comparable isolent l'effet des ouvertures et fermetures de restaurants afin d'évaluer l'évolution réelle des ventes des restaurants (3) Le BAIIA ajusté consolidé correspond au poste « Résultat avant frais financiers, amortissements, revenu net des coentreprises », duquel sont exclus les autres (gains) pertes et auquel est ajoutée la quote-part du résultat avant frais financiers, amortissements et impôts des coentreprises. (4) Le résultat par action reflète l'application rétroactive du fractionnement des actions à raison de deux pour une en date en date du 8 février 2019.

Pour de plus amples renseignements sur les résultats et l'évolution de la situation financière de Groupe Sportscene inc., se référer au rapport de gestion et aux états financiers consolidés intermédiaires résumés et notes afférentes pour les périodes de 13 et de 26 semaines terminées le 24 février 2019, lesquels sont disponibles sur SEDAR.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de Croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Rapprochement des données financières non conformes aux IFRS

(en milliers de dollars) 13 semaines terminées les 26 semaines terminées les

24 février 2019 25 février 2018 24 février 2019 25 février 2018









Produits de restauration - La Cage 19 667 17 203 38 478 34 319 Produits de restauration - Autres bannières 3 112 1 595 5 085 3 200 Ventes générées par les franchises et coentreprises 12 742 13 265 26 201 27 029 Ventes totales des restaurants 35 521 32 063 69 764 64 548









Résultat avant frais financiers, amortissements, revenu net des coentreprises et impôts sur le résultat 2 178 1 815 4 871 4 228 Autres (gains) pertes (128) 171 (129) 98 Résultat avant frais financiers, amortissements et impôts des coentreprises 401 380 816 669 BAIIA ajusté consolidé 2 451 2 366 5 558 4 995

États consolidés intermédiaires résumés du résultat global (en milliers de dollars canadiens sauf pour le résultat par action et le nombre d'actions en circulation) (non audités)











13 semaines terminées les 26 semaines terminées les

24 février 25 février 24 février 25 février

2019 2018 2019 2018

$ $ $ $









Produits 29 551 25 493 57 538 50 783 Coût des produits vendus 9 574 8 572 18 221 16 277 Charges de vente et d'administration, excluant les amortissements 17 927 14 935 34 575 30 180 Autres (gains) pertes (128) 171 (129) 98 Résultat avant frais financiers, amortissements, revenu net des coentreprises et impôts sur le résultat 2 178 1 815 4 871 4 228









Amortissements 1 469 1 250 2 859 2 532 Frais financiers 265 210 485 417 Revenu net des coentreprises (244) (202) (477) (324) Résultat avant la charge d'impôt sur le résultat 688 557 2 004 1 603









Charge d'impôt sur le résultat 143 101 432 344 Résultat net et résultat global 545 456 1 572 1 259









Résultat net et résultat global attribuables aux :

















Actionnaires de la Société 562 470 1 639 1 291 Participations ne donnant pas le contrôle (17) (14) (67) (32) Résultat net et résultat global 545 456 1 572 1 259









Résultat par action (en $) :







De base 0,07 0,06 0,19 0,15 Dilué 0,07 0,06 0,19 0,15









Nombre moyen pondéré d'actions de catégorie A en circulation (en milliers) :







De base (1) 8 545 8 452 8 538 8 404 Dilué (1) 8 575 8 472 8 568 8 424

(1) Le nombre moyen pondéré des actions de catégorie A (de base et dilutives) reflète l'application rétrospective du fractionnement d'actions à raison de deux pour une en date du 8 février 2019.

