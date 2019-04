Le gouvernement du Québec invite la population à contribuer à la transformation numérique gouvernementale





QUÉBEC, le 11 avril 2019 /CNW Telbec/ - Une semaine après le dépôt du projet de loi favorisant la transformation numérique de l'administration publique, le gouvernement lance une consultation publique pour prendre le pouls de la population à l'égard du virage numérique qu'il entreprend. Les citoyens sont invités à exprimer leur vision quant aux services gouvernementaux offerts en ligne ainsi qu'à cibler les actions qu'ils croient nécessaires au succès du virage numérique. Les personnes souhaitant prendre part à la consultation peuvent le faire sur le Web jusqu'au 25 avril.

Deux façons de participer s'offrent à elles : par l'entremise d'un court questionnaire, qui peut être rempli en quelques minutes seulement, ou par une série de propositions qu'ils peuvent commenter, en plus d'avoir la possibilité d'en soumettre de nouvelles.

Rappelons que le gouvernement entend en proposer davantage aux citoyens en matière de services numériques. La consultation vise justement à s'assurer non seulement de bien répondre à leurs besoins, mais également à prioriser les actions composant la transformation numérique gouvernementale.

«?Comme la transformation numérique gouvernementale sera d'abord axée sur les citoyens, il nous apparaît essentiel qu'ils puissent y contribuer. La consultation que nous lançons aujourd'hui vise à nous aider à prioriser, selon les besoins et les habitudes de la population, les actions liées à la stratégie de transformation numérique gouvernementale que nous déposerons prochainement. J'invite donc dès maintenant le plus grand nombre de citoyens à participer à cet exercice et à contribuer aux échanges sur le virage numérique de l'État.?»

Éric Caire, ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale

Pour prendre part à la consultation et pour en savoir plus : Quebec.ca/transformationnumerique

