Les leaders mondiaux en vedette au salon MWC Shanghai 2019





La GSMA a annoncé aujourd'hui le lancement du nouveau programme Digital Leaders, les noms des premiers orateurs à s'exprimer dans le cadre de l'événement, le programme Masterclass et les nouveaux exposants et partenaires du salon MWC Shanghai 2019, qui aura lieu du 26 au 28 juin 2019 au SNIEC (Shanghai New International Expo Centre) à Shanghai. Le MWC Shanghai 2019 devrait attirer plus de 60.000 professionnels et 550 grandes sociétés de l'écosystème mobile et des secteurs connexes venant de plus de 110 pays et territoires.

La GSMA lance le programme Digital Leaders

Le nouveau programme Digital Leaders est un programme de niveau C qui permettra aux chefs d'entreprise de l'écosystème mobile global et des marchés verticaux de relever les défis communs de la nouvelle ère numérique et de plaider en faveur du meilleur moyen de fournir les futurs services aux consommateurs. Le programme Digital Leaders sera lancé le 11 avril sur le circuit international de Formule 1 de Shanghai. De hauts dirigeants de CITIC Telecom, Foxconn, HTC, Huawei, Jones Lang Lasalle China, McKinsey Digital China, Nokia Bell, Qualcomm, Shanghai Mobile et ZTE, entre autres, ont confirmé leur présence et leur participation à l'événement. En outre, une série d'activités destinées aux PDG, notamment des tables rondes à huis clos, des discours-thèmes et des activités de réseautage auront lieu le 26 juin, première journée du MWC19 Shanghai. Pour de plus amples informations sur le programme, visiter le site: www.mwcshanghai.com/experiences/digital-leaders-programme/.

«Pour concrétiser pleinement le potentiel de la connectivité intelligente et naviguer dans l'univers sans cesse changeant de la technologie, nous avons besoin de nouveaux leaders de tous les secteurs pour façonner notre vision de l'avenir et montrer la voie à suivre, a déclaré John Hoffman, PDG de GSMA Ltd. À l'occasion du MWC19 Shanghai, la GSMA s'est engagée à rassembler des dirigeant influents à l'échelle mondiale dans le cadre du programme Digital Leaders où nous allons travailler ensemble pour avoir un impact positif sur l'avenir du numérique en offrant à des millions de personnes à travers le monde des services qui améliorent la vie.»

Des dirigeants et chefs d'entreprise du monde entier en tête d'affiche du programme de la conférence du MWC19 Shanghai

Le programme de la Conférence MWC19 Shanghai se déroulera sur trois jours dans le Hall N5 du SNIEC; des dirigeants et des PDG venant de plus de 20 pays et régions s'y exprimeront. Les sujets abordés concerneront, entre autres : la 5G, l'intelligence artificielle, la convergence secteur bancaire-télécoms, la blockchain, la fiabilité et la sécurité des données, les appareils mondialisés, la mobilité du futur et les villes intelligentes.

Pour sa deuxième édition, le programme du Leaders Stage étudiera les grandes tendances qui façonnent l'avenir mobile et ont un impact sur la vie quotidienne des gens, notamment l'entreprise numérique, l'innovation humanitaire, la vente au détail, le tourisme et les voyages.

La présence des conférenciers suivants est confirmée:

Hooi Ling Tan, co-fondateur, Grab Group

Mats Granryd, directeur général, GSMA

Ken Hu, vice-président, Huawei

Greg Wyler, président, OneWeb

Sigve Brekke, président-directeur général, Telenor Group

Xu Ziyang, PDG, ZTE

Les PDG suivants seront présents aux réunions au sommet de la Conférence et au Leaders Stage:

Gilad Garon, PDG, ASOCS

Thu Nguyen, PDG et co-fondateur, Christina's

Suresh Sidhu, PDG, edotco

Francesco Lentini, fondateur et PDG, Eloisa Technologies

George Palamarizis, PDG, Erga Plus

Nyein Chan Soe Win, PDG, Get

Suren Pinto, PDG, Global Wavenet

Lex Greensill, PDG, Greensill Capital

Daehoon Kim, PDG, Iritech

Aakash Ganju, PDG, Saathealth

Glenn Lurie, PDG, Synchronoss

Ling Wu, fondateur et PDG, TBCASoft, Carrier Blockchain Study Group

Enshen Huang, fondateur et PDG, Xeniro

Charles Miller, PDG, Ubiquitilink

D'autres hauts dirigeants de sociétés prestigieuses débattront des principales tendances du programme de la Conférence, notamment ABI Research, Blackmouth Games, China Mastercard, China Telecom, Cisco, Deloitte, DOCOMO, Ericsson, Forkast, Google, Intel, Klook, McAfee, NewH3C, Niometrics, Sterlite, Strelka, Syniverse, Turk Telekom, Vodafone, et Xaxis, entre autres. Pour plus d'informations sur le programme de la Conférence du MWC19 Shanghai, visiter le site: www.mwcshanghai.com/conference-programmes/

Dans le cadre du MWC19 Shanghai, l'INSEAD propose un programme Masterclass destiné aux chefs d'entreprise

La GSMA s'associe à l'INSEAD ? l'une des grandes écoles de commerce les plus prestigieuses au monde et qui possède des campus en Asie, en Europe et au Moyen-Orient ? pour proposer le premier programme de Masterclass du MWC19 Shanghai. Le professeur Thomas Mannarelli, spécialiste de l'innovation et du leadership dans les organisations, sera l'instructeur de ce programme d'une journée. Le programme Masterclass est conçu pour les cadres moyens à supérieurs ayant la responsabilité de diriger et de mettre en oeuvre les changements dans leur organisation. Le professeur Mannarelli guidera les participants à travers les défis et les opportunités qui se présentent à eux à l'ère de la connectivité intelligente. Les participants disposeront d'une gamme d'outils efficaces pour créer un plan d'action qu'ils pourront exécuter sur leur lieu de travail. Pour plus d'informations et pour s'inscrire au programme Masterclass, visiter le site: www.mwcshanghai.com/experiences/learning/

Une exposition met en lumière l'innovation mobile

Le salon MWC Shanghai sera à nouveau la vitrine des innovations du secteur de la mobilité et des industries connexes. De nouvelles entreprises bien établies comme Giesecke+Devrient, IDEMIA, Imagination Technologies, Oppo, Spirent, Viavi Solutions et vivo, représenteront les technologies des dispositifs, de la sécurité, de l'identité, des essais et de l'optique. Pour plus d'informations sur la liste des exposants 2019, visiter le site: www.mwcshanghai.com/exhibition/exhibitors/

Nouveauté du MWC19 Shanghai, la zone Future Mobility présentera des villes et des véhicules plus intelligents, plus propres et plus sûrs. Les entreprises présentes dans cette zone incluent Helix Technologies, Imagination Technologies et UROS; conjointement à GIE (Guangzhou Global International Exhibition), l'un des principaux organisateurs internationaux du secteur automobile, elles présenteront le développement du futur écosystème de la mobilité avec plusieurs partenaires du secteur de l'automobile intelligente et connectée, dont Baijieteng Technology, DeePhi, MapKing International, STARCART Technology, entre autres.

La plus grande des vitrines technologiques, l'Innovation City de la GSMA, mettra en lumière la façon dont la connectivité intelligente et la combinaison de la 5G, de l'IdO, de l'IA et du big data influencent et améliorent la vie des personnes et des entreprises du monde entier. Les visiteurs pourront découvrir les technologies de partenaires tels que BICS, Huawei, MyFC et Shanghai Ratta Electronic Technologies, entre autres. Pour plus d'informations, visitez le site: www.mwcshanghai.com/exhibition/gsma-innovation-city/

L'International Smart City Expo ? Shanghai Pudong sera présente dans le cadre du MWC Shanghai pour la quatrième année consécutive. L'International Smart City Expo montrera comment se créent et se développent les villes intelligentes, en soulignant le rôle des technologies mobiles, de l'internet des objets, des habitations et des immeubles intelligents et de l'éducation intelligente, ainsi que les avantages de ces technologies pour les citoyens de Shanghai. Pour plus d'informations sur l'International Smart City Expo, visitez le site: www.mwcshanghai.com/exhibition/smart-city-expo/

Inscrivez-vous et participez au salon MWC19 Shanghai

Les inscriptions au MWC19 Shanghai sont ouvertes. Pour toute information sur les inscriptions et les types de badge, visiter le site: www.mwcshanghai.com/attend/register/

Pour plus d'informations sur le MWC19 Shanghai, y compris comment visiter le salon, y exposer, devenir un partenaire ou un sponsor, visiter le site: www.mwcshanghai.com. Suivez les nouvelles et les mises à jour concernant le MWC19 Shanghai via les réseaux sociaux ? suivez-nous sur Twitter: @GSMA en utilisant le mot dièse #MWC19, informez-vous sur les dernières mises à jour sur notre page de présentation LinkedIn à l'adresse: www.linkedin.com/showcase/mwcshanghai/, et suivez-nous sur Facebook à l'adresse: www.facebook.com/mwcshanghai. En Chine, suivez-nous sur Sina Weibo à l'adresse:http://weibo.com/mwcshanghai ou cherchez «GSMA_MWCS» dans WeChat.

-FIN-

À propos de la GSMA

La GSMA représente les intérêts des opérateurs de téléphonie mobile dans le monde entier. Elle réunit plus de 750 opérateurs et plus de 400 sociétés appartenant à l'écosystème mobile élargi, dont des fabricants de téléphones et d'appareils, des éditeurs de logiciels, des fournisseurs d'équipements, des sociétés Internet et des organismes oeuvrant dans des secteurs d'activité connexes. La GSMA produit également les événements MWC, leaders du secteur, qui se tiennent chaque année à Barcelone, Los Angeles et Shanghai, ainsi que la série Mobile 360 de conférences régionales.

Pour plus d'informations, visiter le site internet de la GSMA à l'adresse: www.gsma.com. Suivez la GSMA sur Twitter: @GSMA.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 11 avril 2019 à 11:30 et diffusé par :