Le gouvernement du Canada annonce une aide financière afin d'inclure la crosse aux Jeux du Canada de 2021





Le gouvernement du Canada annonce qu'une aide financière sera versée à la Société hôtesse des Jeux d'été du Canada 2021 et au Conseil des Jeux du Canada afin d'inclure la crosse parmi les épreuves aux Jeux d'été du Canada de 2021, qui se tiendront à Niagara

ST. CATHARINES, ON, le 11 avril 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports, a annoncé que le gouvernement du Canada allait verser jusqu'à concurrence de 1,7 million de dollars afin d'ajouter la crosse en enclos au programme des Jeux d'été du Canada de 2021, qui se dérouleront dans la région de Niagara, en Ontario.

Ce financement sera réparti entre le Conseil des Jeux du Canada et la Société hôtesse des Jeux d'été du Canada 2021. Il servira à faciliter l'ajout de la crosse en enclos, en tant que projet pilote, aux Jeux d'été du Canada de 2021. Le projet vise à accroître la participation des Autochtones aux Jeux du Canada et permettra d'en étudier les répercussions sur le développement du sport chez les Autochtones.

La crosse est le sport organisé le plus ancien en Amérique du Nord et est pratiquée par les Autochtones depuis des siècles. Sport national d'été du Canada, la crosse représente une importante contribution de la culture autochtone à la société canadienne moderne.

Les Jeux du Canada jouent un rôle déterminant dans le développement des jeunes athlètes canadiens qui aspirent à gravir les marches du podium sur la scène internationale. De plus, ils forment les futurs membres des équipes nationales du pays et leur offrent une précieuse expérience de compétition. En ajoutant la crosse en enclos aux Jeux du Canada de 2021, nous augmentons les possibilités pour les joueurs de crosse autochtones de participer à des compétitions de haut calibre.

Citations

« L'ajout de la crosse en enclos aux Jeux du Canada de 2021, qui se dérouleront à Niagara, est une étape importante dans la promotion du développement du sport chez les Autochtones. Les jeunes auront la chance de mettre en valeur leurs qualités athlétiques et de célébrer la valeur patrimoniale de ce sport historique, tout en prenant part à une remarquable manifestation sportive qui réunit des athlètes de tout le pays. »

-- L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports

« L'ajout au programme des Jeux du Canada d'un sport aussi important sur le plan culturel que la crosse est une façon de donner suite aux appels à l'action, volet sportif, formulés par la Commission de vérité et réconciliation. Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement pour son appui soutenu et avons hâte de travailler avec nos partenaires de partout au pays pour mettre en oeuvre ce captivant projet pilote. »

-- Evan Johnston, président du conseil d'administration, Conseil des Jeux du Canada

« Nous sommes ravis à l'idée que notre sport national d'été a été ajouté aux Jeux du Canada de 2021. Depuis longtemps, Niagara est un centre d'activités liées à la crosse, et nous nous réjouissons à la perspective de célébrer ce moment avec notre communauté autochtone. Les installations prévues pour jouer à la crosse dans le parc que nous avons proposé pour la tenue des Jeux du Canada deviendront un legs essentiel et durable pour cette discipline. »

-- Doug Hamilton, président, Société hôtesse des Jeux d'été du Canada 2021

« L'Association canadienne de crosse est heureuse d'apprendre que la crosse, notre sport national d'été, sera ajoutée aux Jeux d'été du Canada de 2021. L'Association et ses membres sont fiers de mettre en valeur le sport que les peuples autochtones nous ont légué : un jeu donné par le Créateur, un jeu pour faciliter la guérison. Nous tenons à remercier Sport Canada pour son soutien indéfectible. »

-- Joey Harris, président, Association canadienne de crosse

« L'ajout de la crosse aux Jeux d'été du Canada de 2021 sous forme de projet pilote est une étape importante qui s'inscrit dans les efforts de réconciliation du Canada. Ce faisant, nous reconnaissons que la crosse a joué un rôle déterminant dans l'histoire du Canada, et que les Autochtones sont au coeur de ce passé. Nous comprenons aussi que les décideurs sont plus enclins à tenir des discussions fertiles sur la mise en oeuvre des appels à l'action, volet sportif, formulés par la Commission de vérité et réconciliation. »

-- Janyce Forsyth, Cercle sportif autochtone

Les faits en bref

Le 1er octobre 2018, dans une lettre adressée à la ministre Duncan, le Conseil des Jeux du Canada recommandait divers principes visant à ajouter la crosse aux Jeux d'été du Canada de 2021.

Il y a plus de 500 ans, les Autochtones jouaient à la crosse, partout au Canada. Le jeu avait pour but de remercier le Grand esprit de leur avoir donné la vie et tous ses bienfaits. La crosse se jouait pour le plaisir dans le cadre de festivals, pour régler des différends entre tribus ou pour préparer les guerriers avant la chasse ou des batailles.

Dans les années 1930, les deux sports les plus populaires au Canada, la crosse extérieure et le hockey, ont fusionné pour donner la crosse en enclos.

En 1859, les parlementaires ont désigné la crosse « sport national du Canada »; la désignation « sport national (d'été) du Canada » a été confirmée par le Parlement, en 1994.

On a souligné le 150e anniversaire de la crosse en 2017. On a alors souligné et célébré l'histoire et l'importance culturelle du sport national d'été du Canada.

Liens connexes

Association canadienne de crosse

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 11 avril 2019 à 11:27 et diffusé par :