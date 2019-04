Bibliothèque et Archives Canada : quatre projets de préservation du patrimoine financés au Nunavut et au Yukon





TORONTO, le 11 avril 2019 /CNW/ - Bibliothèque et Archives Canada (BAC) versera 1,5 million de dollars pour appuyer 52 projets (dont 47 nouveaux) menés par des centres d'archives, des bibliothèques et des établissements du patrimoine documentaire partout au Canada.

L'annonce des bénéficiaires du Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire (PCPD) pour l'année 2019-2020 a été faite aujourd'hui au TIFF Bell Lightbox à Toronto. Quatre projets soumis par des organismes du Nunavut et du Yukon seront financés au titre de ce programme :

Préservation des traditions orales des Inuinnaits : entrevues aux fins de documentation et de renforcement des capacités (Kitikmeot Heritage Society), Cambridge Bay ( Nunavut ) , 28 877 $;

, 28 877 $; Gestion des archives et formation de l'Inuit Broadcasting Corporation pour 2019-2020 (Inuit Broadcasting Corporation), Iqaluit ( Nunavut ) , 26 822 $;

, 26 822 $; Projet pour répertorier la collection patrimoniale sur l'histoire orale des Premières Nations Champagne et Aishihik, et y donner accès (Premières Nations Champagne et Aishihik), Haines Junction ( Yukon ) , 24 999 $;

, 24 999 $; Projet pour répertorier les enregistrements sonores dans les archives de Northern Native Broadcasting au Yukon (Northern Native Broadcasting), Whitehorse ( Yukon ), 26 250 $.

Consultez la liste de tous les bénéficiaires pour 2019-2020.

Faits en bref

Le PCPD a été mis sur pied en 2015 afin d'offrir une aide financière pour appuyer des activités qui rehaussent la visibilité du matériel conservé par les établissements locaux du patrimoine documentaire du Canada et en favorisent l'accès. Il permet également à ces établissements d'accroître leur capacité de préserver, de faire connaître et de mettre en valeur de façon durable le patrimoine documentaire du pays. Au terme d'un processus de sélection, le PCPD permet de verser des contributions aux demandeurs admissibles du Canada pour soutenir une variété de projets grâce auxquels les citoyens auront accès aux documents sur l'histoire de notre pays et pourront les utiliser comme jamais auparavant.

Les demandes reçues par BAC sont examinées par un comité consultatif externe.

Avec les sommes promises cette année, depuis la mise sur pied du PCPD en 2015, les investissements réalisés par BAC afin de soutenir les collectivités du patrimoine documentaire s'élèvent maintenant à 7,5 millions de dollars.

Le lancement du prochain cycle de financement aura lieu à l'automne 2019.

Citations

« Je tiens à féliciter les 52 organismes qui ont reçu un financement du Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire pour l'exercice 2019-2020. Cet appui aidera à préserver et à mettre en valeur d'importants aspects de l'histoire et de la culture de notre pays pendant de nombreuses générations. »

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

« En tant que bibliothécaire et archiviste du Canada, je ne peux que me réjouir de voir les nombreux projets de qualité qui ont profité du financement du Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire au cours des cinq dernières années. Je ne me lasserai jamais de voir les plus beaux trésors de notre pays être mis à la disposition de tous. »

Guy Berthiaume, bibliothécaire et archiviste du Canada

« Le Festival international du film de Toronto est le gardien de la collection de films de l'Ontario Film Institute. Grâce aux fonds du Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire de BAC, il pourra traiter ces films, conservés dans sa bibliothèque de référence, dans le respect des plus hautes normes en archivistique. En outre, les bibliothécaires du Festival seront en mesure de préserver cette collection unique selon les normes de préservation les plus élevées, sans compter que ce patrimoine cinématographique exceptionnel sera présenté au public au TIFF Bell Lightbox. »

Alan Convery, directeur, Relations avec les gouvernements et les fondations, Festival international du film de Toronto

« Grâce à l'appui du Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire de Bibliothèque et Archives Canada, nous avons pu numériser et présenter les trésors cachés des anciens combattants canadiens de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Ainsi, nous avons rempli notre mission : honorer, préserver et transmettre l'histoire et le patrimoine des Canadiens d'origine japonaise, pour créer un Canada meilleur. » Institutions partenaires : Nikkei National Museum and Cultural Centre et Japanese Canadian Cultural Centre

Lisa Uyeda, gestionnaire de collections, Nikkei National Museum

Note : Pour obtenir les coordonnées des bénéficiaires du Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire de 2019-2020, prière de communiquer avec Bibliothèque et Archives Canada.

À propos de Bibliothèque et Archives Canada

Le mandat de Bibliothèque et Archives Canada consiste à préserver le patrimoine documentaire du Canada pour les générations présentes et futures et à être une source de savoir permanent accessible à tous, contribuant ainsi à l'épanouissement culturel, social et économique du Canada. En outre, Bibliothèque et Archives Canada facilite la concertation des divers milieux intéressés à l'acquisition, à la conservation et à la diffusion du savoir, et sert de mémoire permanente à l'administration fédérale et à ses institutions.

