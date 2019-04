WaterEquity annonce la clôture de son fonds d'investissement à impact social phare de 50 millions de dollars





Ce fonds cible les institutions financières et les entreprises de l'eau et de l'assainissement en Inde, en Indonésie, au Cambodge et aux Philippines

KANSAS CITY, Missouri, 11 avril 2019 /PRNewswire/ -- WaterEquity, le tout premier gestionnaire d'investissement à impact social dont l'action est exclusivement axée sur la fin de la crise mondiale de l'eau, a annoncé la clôture de son fonds vedette qui a atteint 50 millions de dollars d'engagements. Les investisseurs incluent Bank of America, the Overseas Private Investment Corporation (OPIC), Ceniarth LLC, Niagara Cares, ainsi que les fondations Conrad N. Hilton, Skoll et Osprey.

Créé par l'acteur Matt Damon et l'entrepreneur social Gary White, le fonds WaterEquity investit dans un portefeuille d'institutions financières et d'entreprises des marchés émergents. Elles peuvent ainsi se développer, répondre à la demande croissante du marché et fournir un accès à l'eau potable et à l'assainissement.

« Nous sommes très heureux de l'enthousiasme qu'a suscité notre fonds. Nos investisseurs sont confiants en notre capacité à produire un impact positif sur les plans social et financier », déclare Alix Lebec, directrice générale adjointe des relations avec les investisseurs.

Les investissements du fonds visent des rendements durables à forte cote de crédit et s'organisent autour de trois composantes : inclusion financière, investissement sexospécifique et financement d'entreprises à vocation sociale. Par des investissements dans des institutions financières et des entreprises de l'eau et de l'assainissement à travers l'Inde, l'Indonésie, le Cambodge et les Philippines, l'objectif du fonds est d'aider 4,6 millions de personnes à accéder à l'eau potable ou à l'assainissement.

En décembre, le fonds avait effectué cinq investissements, avoisinant les 17 millions de dollars, dans des institutions financières en Inde, en Indonésie et au Cambodge pour optimiser leurs portefeuilles de prêts dans les secteurs de l'eau et de l'assainissement. Ces investissements ont permis à près de 90 000 personnes d'accéder à l'eau potable et à l'assainissement. La stratégie d'investissement de WaterEquity reposant sur l'égalité des sexes et le développement des possibilités économiques, 92 % de ces investissements soutenaient directement des femmes, qui pour 81 % d'entre elles gagnaient moins de 4 dollars par jour.

« Avec près de 60 millions de dollars d'actifs gérés entre deux fonds consacrés à un marché représentant un potentiel de plus d'un 1 billion de dollars, WaterEquity crée une dynamique avec le lancement prévu d'un fonds mondial plus important », déclare Tom Light, directeur général.

WaterEquity est le tout premier gestionnaire d'investissements à impact social dont la mission est de mettre fin à la crise mondiale de l'eau. Son action est exclusivement axée sur la levée et le déploiement de capital à destination d'institutions financières et d'entreprises de l'eau et de l'assainissement dans les marchés émergents. Co-fondé en 2017 par l'entrepreneur social Gary White et l'acteur Matt Damon, WaterEquity conjugue des décennies d'expérience sur les marchés financiers et sur le terrain pour présenter aux investisseurs une opportunité exceptionnelle d'avoir un impact positif sur les plans social et financier. Pour en savoir plus : https://waterequity.org/.

