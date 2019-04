Les Affaires présente la 2e édition de CONNEXION, le salon de la transformation numérique!





MONTRÉAL, 11 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Affaires , en partenariat avec TELUS Affaires , est fière de présenter la 2e édition de CONNEXION, le salon de la transformation numérique. Cet événement unique au Québec aura lieu les 17 et 18 avril prochains à la place Bonaventure, à Montréal. Il offrira aux gens d'affaires d'ici des contenus pratiques, concrets et pertinents en lien avec les enjeux numériques d'aujourd'hui, en commençant par les données, la cybersécurité, le recrutement, la culture numérique, le financement, les outils de veille, la mesure, l'analytique, et bien plus encore!



« Incontournable enjeu d'affaires, la transformation numérique prend d'assaut les entreprises et apporte toujours son lot de défis. Le numérique touche tous les entrepreneurs, décideurs et gestionnaires et n'épargne aucun secteur, déclare Katrin Hauschild, directrice des Événements Les Affaires. C'est pourquoi Les Affaires est fière de présenter une fois de plus cette année son salon sur la transformation numérique qui vient répondre aux besoins et aux préoccupations de nombreuses organisations en leur offrant des solutions concrètes pour soutenir leur croissance, innover et se réinventer. »

Une programmation riche en contenu et en rencontres

CONNEXION est le plus important événement au Québec consacré à la transformation numérique. L'événement rassemblera 4000 gens d'affaires qui souhaitent saisir les opportunités d'affaires qui peuvent assurer leur croissance et leur pérennité.

Pour cette deuxième édition, le salon est fier d'accueillir plusieurs leaders de l'économie québécoise dont Peter Simons, président de la Maison Simons, Jonathan Gendreau, vice-président marketing et stratégie du Groupe BMR, Stéphane Goyette, chef de la transformation numérique de CAE et Martin Trudel, leader exécutif ventes et marketing de Louis Garneau Sports, qui viendront partager et témoigner de leur expérience et des défis qu'ils rencontrent dans leur virage numérique.

Durant deux jours complets, les visiteurs du salon pourront assister à des conférences , prendre part à des ateliers animés par des professionnels et rencontrer plus de 100 exposants . Nouveauté cette année : le salon propose trois villages uniques pour répondre et trouver des solutions aux enjeux en lien avec la gestion des données, le développement organisationnel et la création de nouveaux partenariats d'affaires.

Des partenaires de choix

En plus de TELUS Affaires, le salon a le privilège de compter plusieurs partenaires dont Valtech à titre de partenaire Or ainsi que Aplus, Deloitte, Edgenda, Microsoft, Nventive, Salesforce, Tableau, Thinkmax et Tink à titre de partenaires Argent.

Ne manquez pas leur conférence :

5G : la révolution des modèles d'affaires par TELUS Affaires

Bâtir des expériences numériques personnalisées : trouver l'équilibre à l'ère de l'hyperconnectivité par Valtech

Sept facteurs de succès pour réussir votre transformation d'entreprise par Aplus

Le futur du travail à l'ère des technologies exponentielles par Deloitte

Culture d'apprentissage : vos employés sont-ils équipés pour soutenir votre transformation? Par Edgenda

Les applications mobiles et web : vecteurs d'engagement et de productivité des employés par Nventive

La croissance à l'ère de la transformation numérique, des startups aux entreprises par Salesforce

Exploitez le pouvoir de vos données. Libérez le potentiel de vos équipes par Tableau

L'unification des opérations : le centre névralgique de la transformation numérique par Thinkmax

CX : assurer une cohérence de marque en mode omnicanal par Tink

Pour profiter pleinement de la programmation du salon et vivre au rythme du numérique pendant deux jours complets, visitez le www.transformationnumerique.lesaffaires.com . Les inscriptions sont toujours ouvertes!

Profil de TC Media

TC Media, le secteur des médias de TC Transcontinental (TSX : TCL.A TCL.B), est un leader dans ses activités de médias spécialisés au Canada, avec des marques phares pour les milieux des affaires, de la finance et de la construction, incluant un volet événementiel. Ce secteur, qui emploie plus de 350 personnes, se positionne également comme le plus important éditeur d'ouvrages pédagogiques de langue française au Canada. Pour plus d'information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc .

Pour de plus amples renseignements ou pour des demandes d'entrevue :

TC Media

Mélanie Montplaisir

Spécialiste relations publiques et gestion de la marque

Téléphone : 514 954-4157

melanie.montplaisir@tc.tc

Communiqué envoyé le 11 avril 2019 à 10:00 et diffusé par :