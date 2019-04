AgraFlora Organics Applaudit le Changement d'Image Corporative d'Empower Clinics Inc.





VANCOUVER, le 11 avril 2019 /CNW/ - AgraFlora Organics International Inc. (« AgraFlora » ou la « Société ») (CSE: AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK: PUFXF), une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance, applaudit le changement d'image de marque corporative annoncé par Empower Clinics Inc. (CSE: EPW) (Frankfurt 8EC) afin de mieux refléter la mise à jour de leur profil d'entreprise et de leur stratégie pour devenir une société de santé et de bien-être intégrée verticalement offrant des thérapies, des produits et des solutions de traitement à base de cannabidiol (CBD). Dans le cadre du changement de leur image de marque, Empower tentera d'obtenir l'approbation des actionnaires pour effectuer un changement de nom pour « CBD Therapeutics Corp ». Le symbole sur la Bourse Canadienne des Valeurs Mobilières sera désormais « CBDT ». Un nouveau site Web pour l'entreprise suivra également.

« Alors que nous continuons d'étendre notre empreinte mondiale dans le secteur du cannabis grâce à des partenariats stratégiques, AgraFlora s'est engagé à investir 1 million de dollars à titre d'investisseur stratégique principal dans le récent financement d'Empower Clinics Inc,» a déclaré Derek Ivany, PDG & président d'AgraFlora Organics International Inc. « Avec la récente adoption du Farm Bill aux États-Unis et la légalisation, par le fait même du chanvre et des produits à base de chanvre, la production et la vente d'une variété de produits à base de CBD sont dans le meilleur intérêt de la santé et du bien-être des consommateurs. Des rapports récents indiquent que le Farm Bill pourrait créer une industrie d'une valeur de plus de 20 milliards de dollars américains d'ici 2022. Nous sommes impatients de nouer un partenariat stratégique solide avec Steven et son équipe chez CBDT afin de conquérir une part croissante de ce marché en plein essor. »

Empower a repositionné sa stratégie globale pour devenir une société de santé et de bien-être intégrée verticalement qui rejoint ses 120 000 patients en utilisant les données pour améliorer la vie des patients grâce aux produits, à la technologie et aux systèmes de santé. Ce changement de nom permettra à ses patients, clients, actionnaires, partenaires, membres de l'équipe et à la communauté d'investisseurs d'avoir une compréhension claire de l'objectif de la société - une marque passionnée par les thérapies, les produits et les options de traitement à base de CBD.

Empower a également lance un nouveau site Web qui reflète mieux sa marque de santé et de bien-être, offrant aux utilisateurs une expérience plus fonctionnelle et plus agréable tant sur les ordinateurs que sur les appareils mobiles.

AgraFlora travaillera en étroite collaboration avec CBD Therapeutics Corp. pour lancer de nouveaux produits et traitements à base de CBD, par l'intermédiaire du réseau croissant de cliniques de CBDT.

À Propos d'Empower Clinics Inc.

Empower est l'un des principaux propriétaires et exploitants d'un réseau de cliniques disposant de personnel médical dont l'objectif est d'aider les patients à améliorer et à protéger leur santé grâce à des usages novateurs du cannabis à des fins médicales. La Société, par l'entremise de sa gamme de produits exclusifs « Saliva », devrait offrir aux patients dans ses cliniques, sur une plateforme en ligne et chez les principaux détaillants, diverses options de produits à base de cannabidiol (CBD) recommandés par les médecins. Comptant plus de 120 000 patients, un réseau de cliniques en expansion, un intérêt pour les nouvelles technologies, dont la télémédecine, et une stratégie de développement de produit étendue, la Société entreprend de nouvelles initiatives de croissance afin de se positionner en tant que fournisseur de services de premier plan diversifié et intégré verticalement afin de répondre aux besoins complexes des patients au cours de 2019 et des années suivantes.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.empowerclinics.com

À Propos d'Agraflora Organics International Inc.

AgraFlora Organics International Inc. est une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance. Elle possède une installation de culture intérieure à London, en Ontario, et est un partenaire dans la coentreprise Propagation Service Canada qui détient un vaste complexe de serres de 2 200 000 pieds carrés à Delta, en Colombie-Britannique. AgraFlora a réussi à créer de la valeur pour ses actionnaires et cherche activement d'autres occasions à saisir au sein de l'industrie du cannabis.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.agraflora.com

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'AGRAFLORA ORGANICS

Derek Ivany

PDG & président

Aucune bourse ni aucune autorité en matière de valeurs mobilières n'a examiné ou accepté la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

À l'exception des déclarations de faits historiques, le présent communiqué de presse contient certaines "informations prospectives" au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable. Les informations prospectives sont souvent caractérisées par des mots tels que "planifier", "s'attendre", "projeter", "avoir l'intention de", "croire", "anticiper", "estimer" et d'autres termes similaires, ou des déclarations indiquant que certains événements ou conditions "peut" ou "sera" se produire. Les déclarations prospectives sont basées sur les opinions et estimations à la date à laquelle elles sont formulées et sont soumises à une variété de risques et d'incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient entraîner des écarts importants entre les événements ou résultats réels et ceux anticipés dans les déclarations prospectives. Déclarations incluant, sans toutefois s'y limiter, les retards ou les incertitudes concernant les approbations réglementaires, y compris celle du CST. Les informations prospectives comportent des incertitudes, notamment des facteurs indépendants de la volonté de la Société. Rien ne garantit que les plans de commercialisation d'UXD décrits dans le présent communiqué de presse entreront en vigueur aux conditions et dans le délai décrits dans le présent document. La société n'assume aucune obligation de mettre à jour les informations prospectives si la situation, les estimations ou les opinions de la direction devaient changer sauf si la loi l'impose. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Des informations supplémentaires identifiant les risques et les incertitudes pouvant affecter les résultats financiers figurent dans les documents de la société déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, disponibles à l'adresse www.sedar.com.

