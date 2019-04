Un partenariat d'organismes de logement communautaire mettra en oeuvre une initiative de transformation du logement communautaire





OTTAWA, le 11 avril 2019 /CNW/ - Un partenariat national d'organismes de logement a annoncé aujourd'hui que la SCHL a choisi sa proposition en vue de créer un Centre de transformation pour le logement communautaire afin d'appuyer l'innovation, le renforcement des capacités et la viabilité à long terme du logement communautaire.

Cette initiative, qui relève de la Stratégie nationale sur le logement, prévoit un investissement de 68,6 millions de dollars pendant neuf ans dans des programmes, des subventions et des ressources à l'appui du logement communautaire.

Ce partenariat est représenté par un organisme constitué l'an dernier dans le but de superviser le projet.

Les partenaires comprennent la Fédération de l'habitation coopérative du Canada, l'Association canadienne d'habitation et de rénovation urbaine, l'Agence des coopératives d'habitation, la BC Non-Profit Housing Association, la Co-operative Housing Federation of BC, l'Ontario Non-Profit Housing Association, Housing Services Corporation, le Réseau québécois des OSBL d'habitation et la Confédération québécoise des coopératives d'habitation.

« Les coopératives d'habitation du Canada et les organismes du secteur sont très fiers de prendre part à cette importante initiative », a déclaré Tim Ross, directeur général de la Fédération de l'habitation coopérative du Canada. « Alors que les besoins de logement deviennent chaque jour plus pressants pour de nombreux ménages partout au pays, nous sommes prêts à collaborer avec le gouvernement et les organismes afin d'assurer que les ressources sont mieux déployées pour accroître la résilience du logement communautaire, y compris des coopératives d'habitation. »

« Le Centre de transformation pour le logement communautaire sera un outil important pour aider les organismes de logement à examiner et à mettre en oeuvre différents modèles d'affaires pour devenir plus viables », a déclaré Jeff Morrison, directeur général de l'Association canadienne d'habitation et de rénovation urbaine. « C'est particulièrement le cas pour les fournisseurs de logements autochtones en milieu urbain, rural et nordique, qui font face à des défis opérationnels, culturels et de financement uniques. »

« Les organismes de logement sans but lucratif du Québec sont très heureux de participer à ce projet novateur », a déclaré Stéphan Corriveau, directeur général du Réseau québécois des OSBL d'habitation. « Cette entente nous aidera à mieux affecter le financement nécessaire en tenant compte des besoins et des conditions de logement spécifiques des différentes régions. »

« Les fournisseurs de logements sans but lucratif et les coopératives d'habitation de la Colombie-Britannique sont ravis de cette initiative », a pour sa part déclaré Jill Atkey, directrice générale de la BC Non-Profit Housing Association. « En confiant la gestion de cet investissement aux organismes de logement communautaire, le gouvernement fédéral reconnaît le succès bien établi, les connaissances et l'efficacité du secteur du logement communautaire. »

Pour plus de précisions, veuillez consulter l'annonce de la SCHL et ce document d'information sur le partenariat des organismes de logement communautaire.

La FHCC est la voix nationale du mouvement de l'habitation coopérative au Canada. Elle compte parmi ses membres plus de 900 coopératives d'habitation sans but lucratif et autres organismes au Canada. Plus d'un quart de million de Canadiens vivent dans des coopératives d'habitation, dans chaque province et territoire.

